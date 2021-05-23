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鴻海、緯創 傳放緩印度擴廠

經濟日報 / 國際中心、記者李孟珊／綜合報導

中央社報導，印度第二波新冠肺炎疫情影響台廠蘋果供應鏈在當地的擴廠進度。在多數台幹返台及疫情衝擊下，鴻海與緯創進度放緩，僅和碩仍促請包商趕工。

鴻海昨（22）日表示，廠區持續營運；緯創也回應，公司目前印度廠營運正常，並配合當地政府的控管政策。

中央社報導指出，印度第二波疫情正由北蔓延到鴻海、和碩和緯創設廠的坦米爾那都和卡納塔卡省，這些先前疫情較緩和的省份，最近每天新增病例多超過3萬例，病故人數都破千，讓在當地工作的台籍幹部心理壓力特別大。

中央社指出，鴻海日前已包機從清奈接回13名台幹，清奈當地只留下一名負責土建的台幹，監督產能擴充建設；但受疫情衝擊與當地規定的影響，整個產能擴充建設嚴重放緩。

不過，鴻海在清奈的產線仍持續按蘋果需求趕工製造，未影響iPhone的生產交貨進度。

至於在三大台灣蘋果供應鏈大廠中最早布局印度的緯創，5月初依規定讓那薩普爾廠停工五天進行消毒後復工後，考量疫情嚴重，已讓多數台幹返台避開疫情高峰；但同樣受疫情限制人力影響，緯創擴充新產線的工程進度也放緩。

至於最晚到印度布局的和碩，中央社引述熟悉內情人士說法，為儘快讓產線完成以承接iPhone X訂單，和碩正催促承接的建廠包商在疫情威脅下趕工，盼趕在6月底把第一條產線完成，但此目標仍面臨挑戰。

疫情 鴻海 印度

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