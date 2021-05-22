世界先進桃園三廠員工確診 公司：生產及營運不受影響

世界先進（5347）今（22）日證實，日前公布的桃園三廠新冠肺炎快篩陽性的同仁，於今日接到政府通知PCR採檢結果為陽性，該名同仁症狀輕微，目前正在檢疫隔離中，並將依政府規定，於檢疫隔離結束後，再進行7日的自主健康管理；世界先進表示，在得知該名同仁快篩結果為陽性時，已進行最高規格的防疫部署，因此生產及營運不受影響。

世界先進指出，此次被匡列的同仁，公司已在第一時間進行隔離，並陸續安排必要之採檢，目前有進行PCR檢驗的同仁，採檢結果皆為陰性；公司在得知該名同仁快篩結果為陽性時，已進行最高規格的防疫部署，因此生產及營運不受影響。

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