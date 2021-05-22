世界先進證實桃園廠一員工陽性確診 強調營運不受影響

世界先進公司今(22)日證實，日前公布的桃園三廠新冠肺炎快篩陽性的同仁，今日接到政府通知其PCR採檢結果為陽性。目前該名同仁症狀輕微，目前正在檢疫隔離中；並將依政府規定，於檢疫隔離結束後，再進行七日的自主健康管理。

此次被匡列的同仁，公司已在第一時間進行隔離，並陸續安排必要採檢。目前有進行PCR檢驗的同仁，採檢結果皆為陰性。

世界強調，公司在得知該名同仁快篩結果為陽性時，已進行最高規格的防疫部署，因此生產及營運不受影響。

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