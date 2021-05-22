聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電一員工確診 接觸約10人已進行居家隔離
台中市政府今（22）日宣布台積電有一名員工確診新冠肺炎，台積電證實此事並表示該員已入院進行妥善診治，且與該員接觸約10人也當日離場並進行為期14天居家隔離，此事件不影響營運。
台積電表示，目前入院診治的員工，確診症狀輕微，台積電將持續關切並提供相關諮詢與協助。
台積電進一步說明，該員曾與上週末與確診者接觸，週日進入公司後即接獲通知接觸者確診，隨即離場並自主隔離，隔離期間採檢確認陽性。
台積電也於第一時間追溯公司內該員接觸史，確認其曾近距離接觸者約10餘人，亦於當日離場並進行為期十四日居家隔離，目前皆無不適症狀。台積公司將持續每日監測隔離者健康狀況並提供必要之協助，以利後續追蹤。
台積電也已針對該員工作場域及公共區域加強消毒。
台積電強調，此事件不影響公司營運，公司也會持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為。為保護個資並遵循法規，相關細節皆以政府公開資訊為主。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言