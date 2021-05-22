快訊

隔離單也塞車！確診者家人趴趴走恐成破口 千人社區大恐慌

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電一員工確診 接觸約10人已進行居家隔離

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台中市政府今（22）日宣布台積電有一名員工確診新冠肺炎，台積電證實此事並表示該員已入院進行妥善診治，且與該員接觸約10人也當日離場並進行為期14天居家隔離，此事件不影響營運。

台積電表示，目前入院診治的員工，確診症狀輕微，台積電將持續關切並提供相關諮詢與協助。

台積電進一步說明，該員曾與上週末與確診者接觸，週日進入公司後即接獲通知接觸者確診，隨即離場並自主隔離，隔離期間採檢確認陽性。

台積電也於第一時間追溯公司內該員接觸史，確認其曾近距離接觸者約10餘人，亦於當日離場並進行為期十四日居家隔離，目前皆無不適症狀。台積公司將持續每日監測隔離者健康狀況並提供必要之協助，以利後續追蹤。

台積電也已針對該員工作場域及公共區域加強消毒。

台積電強調，此事件不影響公司營運，公司也會持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為。為保護個資並遵循法規，相關細節皆以政府公開資訊為主。

台積電 新冠肺炎

延伸閱讀

王美花鼓勵企業實施在家上班 台積電：已採行

台積電一名工程師確診！公司回應：症狀輕微、不影響整體營運

亞股回檔 科技股價值浮現

確保消毒順利人員安全 金門環境消毒教學訓練

相關新聞

面板業產值 去年「疫」外成長

台灣面板產業因為受到紅色供應鏈競爭，近年來面板產值大抵呈下滑趨勢，2020上半年更受到新冠肺炎疫情衝擊，面板產值大幅呈衰...

世界先進證實桃園廠一員工陽性確診 強調營運不受影響

世界先進公司今(22)日證實，日前公布的桃園三廠新冠肺炎快篩陽性的同仁，今日接到政府通知其PCR採檢結果為陽性。目前該名...

經部籲居家辦公／企業超前 台積電上周就已分流

我國宣布全國升三級後，許多企業紛紛啟動在家上班機制，盼減少通勤移動的感染風險。行政院昨提出「雙北及各地居家上班」強化措施...

鴻海、緯創 傳放緩印度擴廠

中央社報導，印度第二波新冠肺炎疫情影響台廠蘋果供應鏈在當地的擴廠進度。在多數台幹返台及疫情衝擊下，鴻海與緯創進度放緩，僅...

台積工程師染疫 不影響營運

台中市政府昨（22）日宣布，台積電有一名員工確診。台積電說明，該員已入院妥善診治，目前症狀輕微，將持續關切並提供相關諮詢...

舊世代DRAM短缺 台廠得利

在遠距及5G應用帶動，去年下半年至今利基型DRAM需求大增，其中又以成熟產品DDR3最搶手，主因過去幾年DRAM大廠逐漸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。