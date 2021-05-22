台積電一員工確診 接觸約10人已進行居家隔離

台中市政府今（22）日宣布台積電有一名員工確診新冠肺炎，台積電證實此事並表示該員已入院進行妥善診治，且與該員接觸約10人也當日離場並進行為期14天居家隔離，此事件不影響營運。

台積電表示，目前入院診治的員工，確診症狀輕微，台積電將持續關切並提供相關諮詢與協助。

台積電進一步說明，該員曾與上週末與確診者接觸，週日進入公司後即接獲通知接觸者確診，隨即離場並自主隔離，隔離期間採檢確認陽性。

台積電也於第一時間追溯公司內該員接觸史，確認其曾近距離接觸者約10餘人，亦於當日離場並進行為期十四日居家隔離，目前皆無不適症狀。台積公司將持續每日監測隔離者健康狀況並提供必要之協助，以利後續追蹤。

台積電也已針對該員工作場域及公共區域加強消毒。

台積電強調，此事件不影響公司營運，公司也會持續積極配合政府防疫政策，強化防疫作為。為保護個資並遵循法規，相關細節皆以政府公開資訊為主。

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