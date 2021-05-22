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PCB廠抗旱 有對策

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

桃園地區水情持續嚴峻，後續可能實施供五停二，桃園是印刷電路板（PCB）產業重鎮，外界擔心會對PCB業產生一定影響。不過PCB大廠華通昨（21）日表示，在桃園有兩座廠區，其中蘆竹廠有蓄水池，進入供五停二階段，用水仍足夠。

華通表示，台灣缺水情況已不是第一次，所以早已與相關業者簽約，估計將需要八趟水車，也就是大約200噸用水，以一趟水車約1萬多元計算，費用確實會因此增加一些，但對於整體生產成本的影響仍非常有限。

一些PCB業者也表示，由於除了台灣，也多有在大陸等其它地區設廠，會節約用水維持一定產能，也會全球調度降低缺水的影響。

PCB 缺水 華通

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