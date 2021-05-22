鴻海董座劉揚偉：最壞環境 也是最好機會

鴻海股東會依法延後舉辦，但已公開致股東報告書，鴻海董事長劉揚偉表示，當前面對的是「最壞的環境」。但同時迎來「最好的機會」，集團持續推動「F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級」的短中長期企業改造計畫。

展望未來，「3+3」作為集團重要的長期發展策略，他重申電動車的重要性，鴻海第一步優先投入新能源汽車產業，以永續經營態度、加速轉型升級。

他說，鴻海近幾年來不斷在既有ICT產業持續發展，因應新產品、新客戶的需求。過去一年多來，在「3+3」新產業、技術領域發展，取得超乎預期的成果。即便大環境受新冠疫情影響，去年鴻海年營收5.358兆元，再創歷史新高；稅後純益1,017.95億元，每股純益為7.34元。

因應「區域化製造」的產業發展趨勢，鴻海持續加碼投資台灣、中國大陸、越南、印度、墨西哥、美國等地配合客戶朝區域製造發展，採取在地化的策略，加強集團在跨國製造的布局，建立競爭對手短期內難以超越的優勢。

在F1.0方面，鴻海擴大運用數位科技工具，服務世界各地品牌客戶，定期串連全球各地廠區，建立常態化的生產安全溝通機制，集團內外的溝通效率與優化速度未因新冠疫情而受限，甚至更優於以往。

F2.0方面，成功建立創新工廠數位管理體系，讓鴻海在中國大陸的成都園區入選世界經濟論壇（WEF）燈塔工廠，成為少數擁有兩座WEF認證燈塔工廠的企業，展現全球科技製造服務龍頭的實力。

在F3.0方面，規劃「3+3」三大核心技術與三大新興產業，擴大集團技術水平與產業版圖，進而提高獲利的目標。在電動車領域陸續與美國Fisker汽車、中國大陸吉利汽車、拜騰汽車等夥伴建立合作關係，不斷拓展未來電動車產業的出海口。

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