半導體需求熱 台灣設備銷售有望稱冠

應材是半導體設備商重要指標，該公司2021會計年度第2季業績創新高，顯示出半導體需求熱絡。而台灣是半導體晶圓代工製造大國，台積電、聯電、力積電等供應鏈大廠近期都宣布因應需求、擴增投資，今年台灣有望重回全球半導體設備銷售市場的龍頭寶座。

台積電今年持續啟動美國建廠、南京擴產季計畫，三年內將投入約1,000億美元支出，用在發展先進製程和更先進製程上，用以鞏固晶圓代工龍頭地位；聯電更因28奈米成熟製程產能不足，與多家客戶合作，聯電將以客戶預下訂金，以新台幣千億元擴充旗下南科12吋廠產能，未來三年在南科總投資額將達1,500億元。

去年全球半導體製造設備市場銷售金額來到歷史新高，國際半導體產業協會（SEMI）看好由於全球加速進行數位轉型，將持續推動半導體設備投資增長，今年隨著許多半導體製造商持續強化投資，全球半導體設備市場未來將持續創下新高。

如果以各區域市場來看，中國在去年首次成為半導體設備最大市場，銷售金額增長幅度為39%，來到187.2億美元，台灣則以171.5億美元緊追在後，大致與2019年持平，今年有機會超車。

台灣半導體設備投資，很大一部分由晶圓代工龍頭台積電驅動，近期在法說會進一步上修至300億美元。

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