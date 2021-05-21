Arm合作夥伴每秒出貨超過900片 Arm 架構晶片

根據全球知名矽智財（IP）供應商安謀國際（ Arm ）最新統計顯示，Arm 的矽晶圓合作夥伴在 2020 年的最後一個季度，共出貨史上最高的 73 億片 Arm 架構晶片（年增 22%），相當於每秒出貨超過 900 片晶片、或每日 7,000 萬片晶片。

Arm並統計，去年Arm的合作夥伴出貨量高達 250 億片 Arm 架構的晶片，年增 13%，累計總數已超過 1,900 億片。

此外，隨著累計超過 80 億顆 繪圖處理器（GPU ）出貨量，其中在 2020 年有超過 10 億顆 GPU 出貨，Arm Mali™ 繪圖處理器持續位居全球 GPU 出貨量榜首。

Arm強調，該公司生態系持續擴大，在會計年度 2020 年內，計有 104 家客戶完成簽署 162 個授權協議，其中有超過一半的授權對象為首次與 Arm 合作的企業。Arm 近期合作的新客戶還包括 SEMIFIVE 與 Telechips。

此外，Arm Flexible Access 目前已有 90 家合作夥伴，這些合作夥伴通過這項計畫，可以更簡易地取用各項領先全球的 Arm IP、工具與支援。

Arm IP 產品事業群總裁 Rene Haas 表示，在推出 Armv9 架構後，公司我們所有市場對 Arm 架構解決方案的需求將持續加速。Armv9 讓公司的夥伴為 5G 網路、更高效率的資料中心，以及各式終端與車載架構運算打造的產品，提供更優越的效能與安全性。這股成長動能呼應公司預期全球 100% 的共享數據，很快地都將利用 Arm 的技術進行處理；不管是在終端、數據網路或在雲端，將形成一個順暢無縫的運算執行網路。

Arm 架構運算的快速成長，來自軟銀策略投資的成果。這些投資讓 Arm 得以在效能表現、安全性與功耗效率方面，不斷突破極限。隨著物聯網與人工智慧被推廣至消費、企業、交通運輸與工業部門等各個角落，這些投資讓 Arm 處於歷來最穩健的地位，能為更特定專用、且越來越普遍的運算智能需求提供助力。

Rene Hass 補充：這項快速的成長、輔以 2020 年最後一季創新高的 73 億片 Arm 架構晶片出貨量，證明我們的夥伴從物聯網裝置、智慧手機，到超級電腦等多元的應用場景，都展現出驚人的創新力。我們持續聚焦於生態系的發展，為整個生態系的下一個 3,000 億、甚至更多的晶片，提供所需的特定、安全與強大的處理能力。公司正以 Arm 的技術打造未來。

據調查，Arm 的技術正被採用在各種多元的應用中，對全世界帶來積極的影響。最近的實例包括：Arm 與 Neocortix 公司合作提供 Arm 64 位元的支援，促成了 Folding@home 與 Rosetta@home 兩個專案；專案結合數十億個 Arm 架構裝置的閒置運算容量，協助醫學研究人員對抗新冠肺炎病毒。

另外，Arm 的夥伴 Hypergiant 公司致力於探索運用 AI人工智慧，改善可從大氣中移除二氧化碳的藻類生物反應器－該 Eos 生物反應器是由 Arm CPU 所驅動。

在印尼的一項專案中，Rainforest Connection 組織與保育人士合作，部署 Arm 中央處理器（CPU ）與 GPU 架構的裝置，目的在監聽任何重型機具與電鋸現跡的聲音，以打擊非法盜伐。

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