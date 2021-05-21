新冠疫情肆虐 劉揚偉：面對最壞環境 也迎來最好機會

鴻海（2317）致股東報告書今（21）日出爐，董事長劉揚偉在致股東報告書中表示，新冠疫情肆虐，我們面對的是「最壞的環境」，過去十多年習慣與客戶面對面溝通的模式，被迫轉變。但同時，也迎來「最好的機會」，集團「F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級」的短、中、長期企業改造計畫，逐步建構出明確的方向。

展望未來，他說，將繼續秉持「永續經營」的理念，推動友善環境的良好文化，落實企業公民的角色。其中，「3+3」作為集團重要的長期發展策略，第一步優先將投入新能源汽車產業，讓鴻海在永續經營的道路上能夠加速轉型升級。最重要的也希望能擴大企業版圖，持續為股東創造穩定的報酬以及更高的股東權益。

他回憶，鴻海從民國80年掛牌至今，即將上市滿30年。上個世紀掛牌前，鴻海只是一家年營業額17.75億元、資本額4.6億元的小企業，當時業務以連結器代工製造為主。現在鴻海營業額已達到5.358兆元，過去30年間業績成長三千多倍，成為一個版圖橫跨亞洲、美洲、歐洲的全球性集團，目前我們在電子代工服務領域（EMS）排名全球第一，市佔率超過四成。

他說，在企業版圖不斷成長的同時，公司也思索著，如何發掘新的成長動能，我們在這幾年來，推動不斷在既有「ICT」產業現況體質調整，因應新產品、新客戶的需求。過去一年多來，在「3+3」新產業、技術領域發展佈局，也取得超乎預期的成果。

在ICT產業方面，劉揚偉說，公司在選擇「對的客戶、對的產品、對的時機」的準則下，挑選具成長性且獲利穩定的電子產品，因此即便大環境受新冠疫情影響，我們仍繳出了一張不錯的成績單，鴻海民國109年合併營收為5.358兆元，再創歷史新高；稅後純益1,017.95億元，每股純益為7.34元。

因應「區域化製造」的產業發展趨勢，他說，鴻海持續加碼投資台灣、中國大陸、越南、印度、墨西哥、美國等地配合客戶朝區域製造發展，採取在地化的策略，加強集團在跨國製造的佈局深度。我們所擁有的彈性、深度、廣度，與速度，相信在滿足客戶不同需求上，集團的優勢是競爭對手短期內難以超越的。

在F1.0方面，在新冠疫情尚未緩解的背景下，鴻海擴大運用數位科技工具，服務世界各地品牌客戶的需求，也定期串連全球各地廠區，建立常態化的生產安全溝通機制，使集團內外的溝通效率與優化速度，不但未因新冠疫情而受限，甚至更優於以往。

F2.0方面，鴻海成功建立了一套創新工廠數位管理體系，這套創新體系也讓鴻海在中國大陸的成都園區入選世界經濟論壇（WEF）燈塔工廠，成為少數擁有兩座WEF認證燈塔工廠的企業，展現全球科技製造服務龍頭的實力

在F3.0方面，也是新鴻海的佈局重點，規劃「3+3」三大核心技術與三大新興產業，藉此擴大集團技術水平與產業版圖，進而提高獲利的目標。其中，在電動車領域，陸續與美國Fisker汽車、中國大陸吉利汽車、拜騰汽車等夥伴建立合作關係，不斷拓展未來電動車產業的出海口。

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