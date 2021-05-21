疫情緊張 5大電信送弱勢學生12萬門免費上網吃到飽門號

新冠肺炎增溫，全國進入三級警戒，居家上班上學也推升網路用量明顯增溫，中華電信（2412）宣布加碼優惠促案，流量加價購買一送一，中華電信、台灣大（3045）、遠傳（4904）、台灣之星及亞太電信（3682）也宣布加碼免費贊助弱勢學生免費上網吃到飽門號，共贊助12.2萬門。

因應政府「停課不停學」政策，五大電信業者也宣布加碼免費上網卡提供給經濟弱勢學童，中華電信免費贊助從1萬門提升到3萬門，台灣大哥除第一階段提供1萬個15天免費吃到飽門號外，昨加碼2.5張45天上網吃到飽4G預付卡，累計3.5萬門。

遠傳則已贊助1萬門15日上網吃到飽易付卡給經濟弱勢學童，用於疫情期間遠距學習，昨日加碼再贊助2.5萬門45日上網吃到飽易付卡，累計贊助3.5萬門，將協助配送至教育部所指定之全台各縣市教育局等共24個地點。

台灣之星也宣布加碼提供1.2萬個，45天免費4G上網吃到飽門號，同時提供無限量免費上網一個月的防疫方案。亞太電信也宣布加碼贊助1萬門45天4G不限速上網吃到飽預付卡，由教育部統籌分配，公私部門共同協力，確保弱勢學童們在疫情期間學習不中斷。

因應在家遠距學習、居家辦公、娛樂的行動上網需求提升，中華電信宣布推出「4G、5G上網量加價購買一送一活動，買1GB、3GB、5GB各贈1GB、3GB、5GB」，1GB最便宜只要69元起，同時推出「預付卡90日學生上網防疫包」優惠價900元，提供學生居家遠距學習享行動上網無限瀏覽。

遠傳也宣布，「遠傳易付親子體驗方案」，只要綁定家長的月租門號，子女即可免費體驗三個月每月輕速上網吃到飽，網內通話300分鐘。

針對全台停課學童，亞太電信數位門市同步祭出業界唯一免綁約的「抗疫優惠專案」，提供月租238元4G不限速上網吃到飽、網外市話贈送40分鐘方案外，同時提供中度上網使用者月租98元及148元兩種選擇，每月分別贈送8GB及10GB流量，流量用畢分別享3Mbps及12 Mbps輕速上網吃到飽，購卡到開通只要10分鐘，24小時不打烊，線上申辦減少外出染疫風險，同時滿足短期停課遠距教學需求。

中華電信觀察，行動網路寬頻、固定寬頻上網、MOD隨選視訊服務骨幹總頻寬增加率都在5%以內，特定時段例如CDC中央流行疫情指揮中心記者會時段，訊務流量與上周同時段相比有較明顯增加30%。

台灣大也發現，訊務流量明顯成長，特別是社群軟體（LINE、Google、FB等）的網路用量增幅高達三成，而每日下午兩點疫情記者會開始後的網際網路流量，更較之前激增60%。台灣大旗下企業即時通訊軟體M+，隨著居家辦公人數增加，單日發訊量翻倍成長，每天活躍使用企業用戶大增50%。

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