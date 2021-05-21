外資本周大買兩族群 唯有一檔電子股擠進周買超前十大

台股今（21）日收16,302.06點，本周指數上漲474.97點，漲幅3%，外資本周買超265.07億元，周買超前十大個股主要為運輸股及金融股，貨櫃三雄及5檔金融股進榜，本周外資買超最高個股為長榮（2603），合計買超逾7萬張，其中唯一進榜的電子股則是鴻海（2317），外資本周買超鴻海41,428張。

台股本周上沖下洗，前半周在國內疫情擴大的衝擊，指數持續探底，一度觸及15,159點，後半周則出現反彈，今日大漲259.7點，周線在跌深反彈帶動下，拉出一根紅K棒，擺脫連兩周周線收黑的窘境，但距離季線仍有一段距離。

各類股指數本周表現上，主要集中傳產與科技股，以運輸股、造紙股、紡織股、鋼鐵股等類股漲幅最大，其中，運輸類股單周大漲17.95%，造紙、紡織、鋼鐵指數漲幅則在4.4~5.2%不等；科技股部分，先前跌深的電子零組件上漲4.46%、其他電子漲3.44%、半導體漲3.1%。

本周土洋法人同步站在買方，外資單周買超265.07億元，投信買超27.51億元，自營商小幅買超45.3億元，三大法人合計回補台股297.11億元；統計本周外資買超前十大個股依序是長榮、國泰金（2882）、中信金（2891）、陽明（2609）、萬海（2615）、鴻海、新光金（2888）、長榮航（2618）、台新金（2887）、兆豐金（2886）；合計有5檔金融股、4檔運輸股。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股本周主要受國內疫情影響出現起伏，但全球股市，多數不再將疫情納入干擾因素，最主要的動態已轉為關注通膨議題，因此只要國內染疫人數下滑，台股就會出現明顯彈升。

他說，經過這波快速回檔，預期大盤需要時間沉澱與整理，法人對台股的看法短線也將轉為觀望態度，未來類股快速輪動、波動加劇趨勢不變，操作難度將增加；但從資金面與基本面來看，台股並未有任何轉變。

葉獻文認為，企業獲利持續獲得上調，全球資金面仍然充裕，且指數回檔後，目前台股本益比已降至長期均值，投資價值浮現，加上台股殖利率長期優於鄰近國家，當行情震盪時，高殖利率優勢可望吸引低接買盤回補；他建議投資人宜靜候盤面冷卻，並持續觀察國內疫情變化，待疫情穩定、當沖量能下降後，尋找股價具吸引力且企業獲利前景看升之企業，作中長線布局。

選股方面，葉獻文表示，目前電子、傳產各擁投資機會，持續看好年增率逐季擴大的傳產與電子個股，電子股方面，主要聚焦受惠漲價題材的IC設計、5G等半導體相關產業鏈，且中長線持續看升，但須考量近期電子類股表現較為弱勢，傳產以民生消費投資主軸，且伺機參與鋼鐵、航運等週期性產業的投資契機。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，市場目前沒有新的題材，加上近期盤面上的當沖現象，多少扭曲相關標的的基本面走勢，近期外資動作沒有一致性，忽買忽賣，顯示對於盤勢走勢沒有一致性的看法，因此基本上盤勢仍大致處於跌深個股輪漲的狀態，震盪幅度大且資金快速輪動。

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