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台灣大助攻線上學習 贊助弱勢學童免費吃到飽門號

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

數位助力防疫，居家學習不間斷，台灣大哥大（3045）配合教育部「停課不停學」政策，除第一階段提供10,000個15天免費吃到飽門號外，今（21）日再宣布將再免費提供25,000張45天上網吃到飽4G預付卡，前後總計捐出35,000門，供教育部統籌分配予經濟弱勢學生。

此外，長期推動數位學習的台灣大哥大基金會，於2019年所啟動的「數位苗圃」計畫，因應此波疫情，自5月24日起，將1萬名原有每人每月6GB的免費上網流量，至6月底前全面升級為吃到飽，已申請者也適用，未來將視疫情狀況隨時調整網路流量，滿足偏鄉弱勢學生線上學習的需求。

台灣大基金會「數位苗圃」計畫，幫助弱勢學子提升數位競爭力及外語能力，學生能夠利用電腦或行動裝置，透過myBook app在線上閱讀超過400本英、日、韓、法等外語有聲書，隨時啟動數位自學，每一名資格審查通過的學生，都可以獲得一年完全免費線上學習外語的機會。

在疫情升溫之際，台灣大表示，將全力支持更多居家學習的弱勢學生。「數位苗圃計畫」每年提供一萬個名額予國中到大學的在學弱勢學生，有需要的民眾可透過各縣市教育/社會局處、非營利組織及學校代為媒合申請，也可至台灣大基金會官網查詢。

台灣大哥大 4G 教育部

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