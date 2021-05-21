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高通宣布 推出首款專為物聯網打造的數據機解決方案

經濟日報 / 記者謝佳雯／即時報導

高通（Qualcomm）技術公司宣布推出其首款專為物聯網（ IoT）打造的數據機解決方案，配備第五代行動通訊（5G）連網能力並針對工業物聯網（IIoT）應用進行最佳化，以協助推動物聯網生態體系發展。

高通推出的「315 5G物聯網數據機射頻系統」是全方位的數據機對天線解決方案，可支援物聯網生態體系，為物聯網垂直產業打造可升級的LTE和5G裝置，加速5G連網在物聯網的普及，並拓展5G在物聯網產業的整體發展機會。

5G被認為是廣泛的連網架構，如今也開始展現動能，為物聯網等新興應用帶來預期的影響和成長。高通技術公司作為加速數位轉型的推動者，率先為生態系提供解決方案，以升級現行物聯網系統，幫助實現5G物聯網。

現代物聯網的需求包含利用可同時支援LTE和5G連網的解決方案，協助工廠從有線無縫地轉換為無線。

高通指出，「315 5G物聯網數據機」的設計將工業和企業應用納入考量，配備卓越的千兆元級效能、低功耗和熱效率管理等功能，以實現新一代快速、強大且高效能的物聯網解決方案。

高通「315 5G物聯網數據機」希望能滿足各產業領域的需求，包含零售、能源、自動化和製造、精準農業、營建、採礦和公共場所等。

隨著5G在全球擴展，高通認為，「315 5G物聯網數據機」將可作為高階物聯網寬頻數據機的全新解決方案，和高通技術公司現有的LTE物聯網數據機產品組合相輔相成，邁向5G的普及應用。

高通指出，該解決方案尺寸小巧、且具備高度整合的射頻前端，因此擴展了產品組合，並專為目前LTE傳統模組提供針腳相容的解決方案。此一設計也讓傳統模組能夠升級本身的解決方案，且無需更動現有硬體，大幅減少了開發工作和成本，使LTE能夠無縫過渡至5G。

高通技術公司產品管理資深副總經理Jeffery Torrance表示：「高通技術公司不斷最佳化和開發領先業界的技術和數據機，涵蓋從最具功耗效率的單模NB2（NB-IoT）解決方案到如高通315 5G物聯網數據機等的全新產品，這些產品旨在為物聯網帶來5G連網功能。

他認為，全新5G物聯網解決方案將能夠促進5G物聯網產業的擴展，實現工業4.0所需的轉型。此解決方案將協助打造耐用的裝置，並帶動5G物聯網產業的成長和擴張，讓使用前幾代網路連線的客戶都能達到無縫整合。」

物聯網 5G 高通

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