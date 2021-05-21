全民抗疫 互盛推「企業防疫數位轉型包」

震旦集團旗下互盛公司（2433）今（21）日宣布，因應疫情推出「企業防疫數位轉型包」，協助企業快速啟動居家辦公。顧客服務部分，除提供「智能客服中心」、「行動客服APP」，即時線上完成報修、叫耗材外，並透過物聯網主動式服務，提供線上遠端支援等零接觸服務。

互盛表示，「企業防疫數位轉型包」涵蓋生物辨識門禁、行動分機、視訊會議、防火牆，協助企業透過安全社交距離維持企業運營產能，且異地辦公的人員透過防火牆安全連線，更能維護企業內部資訊安全。並協助各型企業，從小型個人工作室、中／中大型企業，甚至大型跨國企業，都可針對其企業規模與階段進行「數位轉型健診與策略規劃」，並依據企業需求，提供適用與符合預算的數位轉型解決方案，以客製化服務，降低企業於採購時所面臨的數位轉型成本與不適應風險。

互盛指出，多年來深耕一站式OA辦公設備與CA網通設備服務，面對疫情下的辦公模式改變，也結合震旦雲推出「AI人臉面試官、人臉辨識測溫結合考勤系統」等HR人資系統解決方案，滿足企業零接觸需求與運用AI智能系統提升企業效能。

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