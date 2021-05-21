互盛推出「企業防疫包」 提供異地辦公備援

新冠疫情警戒升級，企業開始啟動防疫備援策略，分別以分流、異地、居家辦公等方式，藉由線上作業減少群聚機會，除可避免疫情擴散外，同步維持營運不中斷。震旦集團旗下互盛（2433）公司因應疫情推出「企業防疫數位轉型包」，協助企業快速啟動居家辦公。

震旦集團表示，顧客服務部份，除提供「智能客服中心」、「行動客服APP」，即時線上完成報修、叫耗材外，並透過物聯網主動式服務，提供線上遠端支援等零接觸服務；如需現場到府服務，近期也啟動「互盛安心服務」措施，讓企業安心營運、守護健康。

互盛公司的「企業防疫數位轉型包」，包含生物辨識門禁、行動分機、視訊會議、防火牆協助企業透過安全社交距離維持企業運營產能，且異地辦公的人員透過防火牆安全連線，更能維護企業內部資訊安全。並協助各型企業，從小型個人工作室、中／中大型企業，甚至大型跨國企業，皆可針對其企業規模與階段進行「數位轉型健診與策略規劃」，並依據企業需求，提供適用與符合預算的數位轉型解決方案，以客製化服務，降低企業於採購時所面臨的數位轉型成本與不適應風險。

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