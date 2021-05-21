快訊

防疫叫外送安全嗎？重症醫：留意４風險

中華郵政今增2確診！分撿人員也中鏢 女兒是郵務士

互盛推出「企業防疫包」 提供異地辦公備援

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

新冠疫情警戒升級，企業開始啟動防疫備援策略，分別以分流、異地、居家辦公等方式，藉由線上作業減少群聚機會，除可避免疫情擴散外，同步維持營運不中斷。震旦集團旗下互盛（2433）公司因應疫情推出「企業防疫數位轉型包」，協助企業快速啟動居家辦公。

震旦集團表示，顧客服務部份，除提供「智能客服中心」、「行動客服APP」，即時線上完成報修、叫耗材外，並透過物聯網主動式服務，提供線上遠端支援等零接觸服務；如需現場到府服務，近期也啟動「互盛安心服務」措施，讓企業安心營運、守護健康。

互盛公司的「企業防疫數位轉型包」，包含生物辨識門禁、行動分機、視訊會議、防火牆協助企業透過安全社交距離維持企業運營產能，且異地辦公的人員透過防火牆安全連線，更能維護企業內部資訊安全。並協助各型企業，從小型個人工作室、中／中大型企業，甚至大型跨國企業，皆可針對其企業規模與階段進行「數位轉型健診與策略規劃」，並依據企業需求，提供適用與符合預算的數位轉型解決方案，以客製化服務，降低企業於採購時所面臨的數位轉型成本與不適應風險。

疫情 居家辦公

延伸閱讀

台積電：支援全球汽車產業今年MCU產量已年增60%

台積電挺汽車業 罕見調撥產能增MCU車用晶片達六成

支援汽車業 台積電今年MCU產能將提升六成

訊連人臉辨識 傳捷報

相關新聞

台積挺汽車業 晶片產量增60％

美國商務部舉行半導體視訊峰會，受邀與會的晶圓代工龍頭台積電，昨（21）日於會後發表聲明，表達該公司支援汽車產業，今年其車...

疫情停課！電信業者贊助上網吃到飽 助學弱勢學童

居家學習需求提升，5大電信為弱勢學童提供免費上網4G門號，中華電表示，已贊助1萬門15天上網吃到飽預付卡，近期再加碼3萬...

首波5G建設補助月底截止 電信業者加快申請腳步

NCC開放電信業者申請5G建設補助，第一梯次申請將在5月底截止。NCC表示，電信業者依然積極申請並進行5G建設，書面審查...

半導體廠高規格防疫 第2季營運旺多家有望創高

國內疫情嚴峻，半導體廠紛紛拉高防疫措施等級應對，力求營運不受影響。在市場需求依然暢旺下，多家半導體廠第2季業績可望創下歷...

PCB廠抗旱 有對策

桃園地區水情持續嚴峻，後續可能實施供五停二，桃園是印刷電路板（PCB）產業重鎮，外界擔心會對PCB業產生一定影響。不過P...

雲端伺服器廠 出貨熱

雲端運算與遠距需求仍居高不下，雲端服務供應商（CSP）持續建造資料中心，帶動2021年伺服器出貨估成長4.9%。廣達（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。