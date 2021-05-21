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華為正擴大與長安汽車智慧汽車合作 研發汽車晶片

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華為正擴大與長安汽車在智慧汽車的合作夥伴關係，包括設計和開發車用半導體。（圖／取自界面新聞）
華為正擴大與長安汽車在智慧汽車的合作夥伴關係，包括設計和開發車用半導體。（圖／取自界面新聞）

華為正擴大與長安汽車在智慧汽車的合作夥伴關係，包括設計和開發車用半導體，華為及長安汽車自去年11月宣布合作發展智慧汽車以來，過去數月一直就晶片研發方面進行非正式合作，預計很快會組建合資公司推動晶片研發工作，長安汽車回應，與華為主要合作開發全新平台，以及品牌的合作。

路透報導，一名消息人士稱，華為與長安可能很快就會成立一家晶片開發企業。

華爾街見聞報導，受此消息影響，長安汽車21日股價從水下暴力拉升逼近漲停。

20日晚間，長安汽車發布公告指出，其控股子公司長安蔚來更名為阿維塔科技，更名後的阿維塔科技將完全市場化運作，獨立經營、獨立發展，與長安汽車、華為、寧德時代攜手共創全球領先、自主可控的智慧電動網聯汽車平台（CHN），打造豐富的智慧汽車產品系列，構建「人車家」智慧生活和智慧能源生態。

如今看來，華為造車雄心勃勃。騰訊旗下的深網報導，華為正在計畫加快推進賣車的進度，華為消費者業務及CEO余承東已在內部定下明年銷售30萬台的目標，這意味著到2022年，華為賣車的銷售目標，是特斯拉的兩倍。

不過，華為賣車為何這麼有信心？余承東認為，華為賣車的最大優勢是華為智選店有5千多家，雖然華為和BMW、賓士、特斯拉、大陸造車新勢力不在同一個等級，但智選店覆蓋了大陸的每一個重要城市，是華為未來5到10年的長期戰略。

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