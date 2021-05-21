TSSA聯盟第七任會長職 光陽董事長柯勝峯接任

台灣智慧城市產業聯盟昨（20）日召開第35次聯盟例會，由光陽工業集團董事長柯勝峯擔任第七任會長。

2014年初成立的台灣智慧城市產業聯盟（TSSA），依據該聯盟組織章程第六條，聯盟會長任期一年，任期屆滿由聯盟會議共同推舉下任會長。歷任聯盟的會長分別是研華（2395）董事長劉克振、大同（2371）董事長林郭文艷、華碩（2357）集團副董事長曾鏘聲、神通資科董事長蘇亮、中華電信（2412）董事長鄭優、中興保全科技（9917）副董事長林建涵。

光陽公司董事長柯勝峯表示，光陽公司大步迎向電動機車的大趨勢，今後將透過TSSA聯盟跟台灣的科技產業合作，共同發展車聯網系統、或者共同合作創造系統整合輸出的機會，更重要的是透過深度的跨業交流幫助台灣產業創造智慧移動的大商機。

原本應於去年5月聯盟第30次會議時，推舉新任會長，但因受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，所有出席者同意林建涵會長續任一年。因為受到國內疫情的影響，今日的第35次的聯盟會議、新任會長推舉及新舊會長交接都是採線上進行，此舉再創國內聯盟或法人的運作新紀錄。

2014年開辦的智慧城市論壇暨展覽（SCSE）於2016年臺北市政府加入與台灣智慧城市產業聯盟成為共同主辦單位，去年新冠疫情初期，2020 SCSE取消實體展，改為線上舉辦，成為國際間少數在線上舉辦的國際展會。在去年的基礎上，2021 SCSE線上及實體同步舉辦，讓台灣IoT產業不受疫情影響，可不間斷地跟全世界接軌。

光陽工業是台灣規模最大的機車廠，於今年3月18日發表會針對不同使用者族群推出4款電動機車，每款都有充電及換電車型供消費者選擇，同時也宣布將於今年底之前在全省布建1500座換電站，明年底之前達到4000座換電站的目標。

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