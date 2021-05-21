AMD總裁暨執行長蘇姿丰將於COMPUTEX 2021發表主題演講

美商超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰將在2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，在這個全球首屈一指的科技展會上探討在2021年創建全球科技產業體系。

蘇姿丰將以「AMD加速推動高效能運算產業體系的發展」為題，在主題演講中分享AMD對未來運算的願景，闡述各界持續擴大採用AMD高效能運算與繪圖解決方案。線上主題演講將於6月1日（二）上午10點進行線上直播，屆時將透過COMPUTEX 2021 Hybrid平台以及AMD活動網站同步播送。

由外貿協會（TAITRA）籌辦的COMPUTEX，今年推出「COMPUTEX 2021 Hybrid」，首度結合實體活動與#COMPUTEXVirtual線上展，提供更全方位的體驗。

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