廣穎存儲解決方案 助攻智能防疫

因應疫情升溫，對人員進出進行體溫監控及人臉辨識等自動監控系統的記憶體儲存需求大，記憶體品牌和模組廠廣穎電通（4973）推出上述需求的存儲解決方案。

廣穎表示，該公司推出推出擁有Host Lock存儲解決方案的「SD與microSD記憶卡-SDI330/SDT330」，另搭配MLC原廠顆粒、工業級寬溫、健康監控、及SMART分析工具，不僅能有效防止未經授權的數據資料被任意使用，確保資料安全，還具備高耐用性、抗震、耐衝擊等特性；也可適應-40°C到85°C工業級寬溫與高濕度環境，確保裝置不間斷運算、即時傳輸、資料處理、及儲存數據及影像的流暢性與穩定度。

廣穎表示，防疫期間，無論是公共場所，還是公司行號如想針對人員、訪客進出進行控管，體溫監測是必要措施，為確實降低人力需求，也避免檢測人員與疑似感染者的直接接觸，越來越多需求單位採用「體溫檢測結合人臉辨識自助終端系統」。

此套系統結合溫度監控與臉部辨識，約在1秒鐘內即可完成檢測並儲存被檢測人員資訊，只要偵測到體溫異常，系統可立即傳送該名人員的影像、時間、及所處地點，不僅提升辨識效率與準確度，也使得回溯追蹤變得更加容易，達到智慧防疫功效。而針對辨公室應用，透過軟硬體整合，也可直接控制門禁，將發燒的員工或訪客隔離在外。

有鑑於以上優點，防疫期間，全球各地無論政府機關、公司行號、零售商店、學校、醫療院所、還是各公共場所，已有越來越多機構採用此套智慧監控自助終端系統。而此系統也不僅只能運用於防疫，未來還可應用至諸多生活層面，是建構智慧城市不可或缺的重要環節。

廣穎強調，該公司所提供的Host Lock存儲解決方案，具備「CMD42」與「SDK」，使記憶卡中儲存的資料不僅需經特定設備才能讀取，也無法任意被複製或修改，客戶還可透過CMD42或SDK在Windows10和Linux OS下啟用「Hidden Drive（隱藏磁碟）」和「Hidden Partition（隱藏磁區）」功能，有效防止未經授權的數據被使用。

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