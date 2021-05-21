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燦坤將捐贈筆電50台 助弱勢家庭學生停課學習不間斷

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

面對全台各級學校停課，3C通路燦坤（2430）今（21）日表示，將捐贈Asus／Acer／微軟筆電共50台與15萬元善款，藉由政府教育單位的力量幫助弱勢家庭的學生，能夠在停課期間學習不間斷，透過完整的設備讓遠距教學順暢無阻。

燦坤指出，向所有消費者保證，筆電以及週邊商品供貨充足，絕不會有缺貨情況。台灣目前為最艱難的時刻，燦坤也將守護全台居家防疫的生活品質，與大家一同攜手度過。

燦坤 筆電 停課

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