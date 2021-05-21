針對Glass Lews報告官司問題 漢唐董座提出三點說明

外資投票建議機構Glass Lewis發布報告，建議放棄李惠文等市場派候選人，支持漢唐公司（2404）派提名的六席董事，以延續公司長期成長。但唯獨反對漢唐董事長陳朝水，續任董事。陳朝水今（21）日針對該報告，發表三點說明：判決尚未定讞、會計符合作業常規、個人問心無愧，並不忘呼籲股東支持經營團隊。

無塵室大廠漢唐，是台積電（2330）重要供應商。今年董事改選的參選席次爆炸，恐導致經營權動盪的漢唐，此番董事改選的紛爭，備受半導體及面板產業界的關注。2家外資投票建議機構ISS和Glass Lewis，均發表投票建議報告。皆表達支持保留現任經營團隊，並建議所有外資股東投票支持現任經營團隊所提名董事候選人。兩份報告不約而同指出，現任管理層的變動，並不符合漢唐股東的最大利益。

漢唐今年的股東會，將全面改選董事，持有24％的外資成為公司派及市場派積極爭取的對象。外資投票重要參考指標機構之一Glass Lewis，向來支持公司派，但在這次漢唐經營權之爭，卻首次反對漢唐董事長陳朝水續任董事，引發外資圈的討論話題。

Glass Lewis報告中，肯定漢唐的營收績效佳，是經營團隊的努力與成果。但今年5月13日臺灣高等法院更二審判決，對陳朝水的行為有嚴重疑慮與關切，再加上公司資訊揭露不透明，是漢唐公司被ESG國際評等機構Sustainalytics列為「嚴重風險」的主因。

以下是陳朝水的三點說明全文： 針對近日媒體報導，Glass Lews報告提我個人的部分，我說明如下： 一、Glass Lewis以更二審判決，表示了對我個人行為的疑慮與關切而做出了建議，然而該判決尚未定讞，且該案是民國100年以前的事情，當時我個人不是董事長，歷審判決都認為當時的經營階層是為了解決漢唐公司緊急、額外的工程成本無法取得憑證認列的問題，是為了公司利益與目的；我個人並無任何不法意圖與故意揭露不實的作為，更不認為漢唐公司有財報不實，這也是我自始至終不同意承認該等指控，堅持訴訟到今的緣故。 二、雖然現在尚未接到判決書，但依媒體報導，法院似認為公司將成本隱藏於尚未來請款的一家公司，審理過程中我一直向法院說明且提出會計專家意見表明漢唐是採完工百分比法認列收入的，廠商未請款於漢唐會計上本來就無法入帳認列收入及成本，也就不會有成本隱藏於其他公司的問題，這樣的疑慮在會計上應該是邏輯不通不合常情的。 三、但無論如何，如同我之前一再表達的，我個人雖然不戀栈任何權位，但卻堅持我對漢唐一向無私的任勞任怨，這個案件是因為要為漢唐解決營運上碰到的問題，是不得已的，而漢唐公司成長茁壯到如今一定規模，除主要客戶的大力支持外，也是員工、幹部及經營階層彈精竭慮勞心費神打下的基礎，獲利最大的是漢唐股東們，我對漢唐也絕對問心無愧。 我也期望漢唐股東們，避免因為不瞭解真象而接受報告中對我的疑慮，能支持與力挺董事會提名的所有候選人，相信這樣的團隊，也能繼續對漢唐做出最大最好的貢獻。 陳朝水 5／21

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