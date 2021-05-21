台積電：支援全球汽車產業今年MCU產量已年增60%
美國商務部召開半導體視訊峰會，受邀的台積電（2330）今（21）日會後發表聲明提到，為了支援全球汽車產業，台積公司已經採取了前所未有的行動，包括重新調度因數位轉型的加速進行，正承受著強勁需求壓力的其他產業客戶之產能。在短期產能固定的情況下，台積公司將2021年MCU（車用半導體產品的重要元件之一）的產量較2020年提升60％，較2019年疫情大流行前的水準提升為30％。
台積電強調，公司將持續與汽車供應鏈合作，以解決當前的晶片短缺問題。展望未來，現代化「Just-in-Time」供應鏈管理，並在這個複雜的供應鏈中提高需求可見度，應較能避免未來出現此類供應短缺的現象。
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