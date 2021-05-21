超微：總裁暨執行長蘇姿丰將在COMPUTEX發表主題演講

超微（AMD）宣布，該公司總裁暨執行長蘇姿丰博士將在2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，在這個全球首屈一指的科技展會上探討在2021年創建全球科技產業體系。

蘇姿丰今年將以「AMD加速推動高效能運算產業體系的發展」為題，在主題演講中分享AMD對未來運算的願景，闡述各界持續擴大採用AMD高效能運算與繪圖解決方案。

蘇姿丰線上主題演講將於6月1日（二）上午10點進行線上直播，屆時將透過COMPUTEX 2021 Hybrid平台以及AMD活動網站同步播送。

由外貿協會（TAITRA）籌辦的COMPUTEX今年推出「COMPUTEX 2021 Hybrid」，首度結合實體活動與#COMPUTEXVirtual線上展，提供更全方位的體驗。

蘇姿丰日前接受外媒專訪時表示，預期旗下晶片供應吃緊情況於今年內就能改善。

由於超微晶片主要由台積電（2330）代工，更是台積電7 奈米主要客戶，市場認為，蘇姿丰的談話，透露台積電先進製程產能吃緊情況逐步紓解。

商品推薦