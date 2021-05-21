支援汽車業 台積電今年MCU產能將提升六成

美國商務部舉行半導體視訊高峰會，晶圓代工龍頭台積電（2330）受邀與會，並於會後發表聲明表示，今年微控制器（MCU）產量較去年提升六成，用以解決當前的車用晶片短缺問題。

為解決晶片短缺問題，同時滿足汽車業需求，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在美國時間20日二度召開視訊會議，與會者包括台積電、三星、蘋果、高通、通用、福特、Alphabet、思科、GE、AT&T等。

台積電會後發表聲明指出，公司已經採取了前所未有的行動，包括重新調度其他產業客戶的產能，這些客戶因數位轉型加速進行正承受著強勁需求壓力。

台積電表示，今年MCU的產量將較2020年提升60 %，較2019年疫情大流行前的水準提升30%，並將持續與汽車供應鏈合作，以解決當前的晶片短缺問題。

展望未來，台積電指出，現代化Just-in-Time供應鏈管理，並在這個複雜的供應鏈中提高需求可見度，應較能避免未來出現這類供應短缺的現象。

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