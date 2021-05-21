宋福祥：新普集團整體銷售仍可望成長

電池模組廠新普（6121）今年度致股東營業報告書出爐，董事長宋福祥表示，在筆電需求保持強勁增長、出貨仍可望再創新高，加上動力自行車、大型資料中心需求仍強烈之下，預期110年新普集團整體銷售仍可望成長。

109年全球傳統筆記型電腦受新冠肺炎疫情影響，在家辦公與遠距學習需求增加，電商促銷及政府補助也擴大消費巿場需求力道，即便IC及面板等零組件面臨緊缺， 出貨量仍創新高達2.01億台，較108年1.58億台成長逾25%以上。新普憑藉優勢競爭力，109年在前五大筆記型電腦品牌客戶的出貨比重及營收雙方面持續成長。

109年全球平板電腦出貨在疫情下亦同步推高，突破1.6億台較108年1.4億台成長約14%。而智慧型手機出貨則不若108年，出貨下滑至12.4億支，年減9%。其他一般消費性產品如耳機充電盒在TWS (True Wireless Studio)盛行影響需求仍佳， 非IT應用產品電動自行車(LEV)及資料中心備援電池(BBU)因市場前景好，公司將持續提升佔有率，擴大營收成長。

宋福祥指出，展望今年，繼去年受惠疫情衍生的宅經濟、宅娛樂效益，拉抬全球筆電出貨量以年增逾兩成、站上2億台的新高後，此動能預估將延續至110年，在 Chromebook需求續推升下，今年整體筆記型電腦需求將保持強勁增長，出貨仍可望再創新高。

新事業之發展，在看好未來5年防疫心態濃厚下，消費者仍愛購買動力自行車當短距離代步工具，及企業對大型資料中心需求仍強烈，市場複合年增率上看雙位數成長。預期110年新普集團整體銷售仍可望成長。

新普集團多年來在鋰電池模組深耕有成，為筆記型電腦、智慧型手機等資訊產品鋰電池模組的龍頭，持續穩定獲利，帳上累計不少現金，除每年配息給股東，也投資新事業並積極轉型。110年面對終端需求市場及上游材料市場存在之不確定性，新普集團將加快新事業轉型腳步，以多元之產品發展及營運，維持公司穩定獲利和成長。

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