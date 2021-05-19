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第1季製造業產值年增14.62% 創近十年第2季最大增幅

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部統計處今（19）日公布「2021年第1季製造業產值統計」，產值達3兆5,581億元，年增14.62%，為2011年第2季以來最大增幅，連續二季正成長。 圖／經濟部提供
經濟部統計處今（19）日公布「2021年第1季製造業產值統計」，產值達3兆5,581億元，年增14.62%，為2011年第2季以來最大增幅，連續二季正成長。 圖／經濟部提供

經濟部統計處今（19）日公布「2021年第1季製造業產值統計」，產值達3兆5,581億元，年增14.62%，為2011年第2季以來最大增幅，連續二季正成長。經濟部統計處分析，主要受惠於全球經濟穩步復甦，終端需求回升，5G、高效能運算及遠距應用需求持續強勁，加上國際原物料價格上漲，以及上年同季因疫情肆虐比較基期偏低所致。

經濟部統計處指出，在資訊電子產業方面，2021年第1季電子零組件業產值創歷年單季新高紀錄，年增19.46%為主要貢獻來源，主因新興科技應用爆發，5G通訊、車用電子、物聯網及高效能運算等相關晶片需求強勁，帶動積體電路業產值達4,839億元，為歷年單季新高，年增20.23%，加上液晶面板及其組件業因NB、電視及車用面板需求熱絡，產值亦年增37.52%；電腦電子產品及光學製品業因居家辦公、線上學習等需求強勁，加上廠商持續擴增國內產能，產值年增10.82%，連續12季正成長。

此外，在傳統產業方面，也隨全球景氣走強，下游產業需求增溫、價格逐漸回升，投資動能亦轉強，加以上年同季部分產線設備檢修，比較基期偏低影響，多數產業都呈現二位數成長。經濟部統計處指出，其中化學原材料業、基本金屬業及機械設備業，分別年增27.88%、20.18%及15.71%；汽車及其零件業亦年增20.32%，主因汽車汰舊換新補貼政策延續，加上新車上市熱銷與汽車零件訂單挹注而增產。

由於產值會受價格波動影響，經濟部統計處表示，若剔除價格因素按產量觀察，2021年第1季製造業生產指數124.87，為歷年單季次高，較上年同季增加13.68%，延續2019年第3季以來的正成長態勢，且增幅同步創下100年第2季以來新高。

展望未來，經濟部統計處表示，隨著各國陸續施打疫苗，主要經濟體推出新財政刺激方案，均有助提升全球經濟復甦力道，加上我國半導體高階製程具市場競爭優勢，在物聯網、高效能運算、車用電子、遠距商機等應用持續擴增，以及傳統產業終端需求漸次回升，企業加速自動化進程下，將挹注我國製造業生產動能，只是近期疫情反覆與國際貿易爭端持續等不確定因素仍干擾全球經貿表現，仍須密切關注後續發展，並妥為因應。

經濟部 製造業

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