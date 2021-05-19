蘋果iPad Pro出貨效應可期 富采第2季營運看升外資力挺

蘋果推出使用Mini LED面板的新款iPad Pro，並已開始出貨，富采（3714）今年第一季仍是小幅虧損表現，市場法人看好，該公司第二季在蘋果Mini LED相關產品出貨拉大之後，單季營運將明顯回升，近期該股隨著台股回測之際，外資也趁勢大舉逢低買超布局。

富采今年第一季稅後虧損1.02億元，單季每股稅後虧損0.38元。不過，市場分析師指出，富采去年第四季時單季毛利率約7.5%，今年第一季雖仍是小幅虧損，但是單季毛利率已上升至13.65%，第二季隨著 Mini LED 出貨動能增加，毛利率可望持續走揚，市場分析師更進一步指出，富采不僅第二季有機會出現單月虧轉盈，也有機會進一步挑戰單季轉虧為盈。

在未來營運趨勢看成長之下，近期台股大盤指數震盪，富采股價修正在60元以下後，已見到外資法人大幅進場買超，5月17日股價來到波段低點時，外資單日買超該股多達7,466張，是富采掛牌以來，外資單日最大買超，也推升股價近二個交易日出現較強的反彈力道。

此外，富采也指出，該公司目前掌握的Mini LED訂單量，跟公司先前預期相符，而在產能規劃上，今年Mini LED現有產能應該足夠，不過，未來若Mini LED在市場形成潮流，需求有可能持續大幅增長，屆時將評估進一步擴產計畫。

商品推薦