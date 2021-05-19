藥華藥聲援抗疫 提供新藥做為解方

藥華藥（6446）宣布，已準備好提供新一代長效型干擾素P1101（Ropeginterferon alfa-2b），協助治療台灣新冠肺炎患者，為台灣盡一份心力。

藥華藥表示，P1101為新一代長效型干擾素，已獲台灣和歐盟核准用於治療真性紅血球增多症（PV），且在台灣有多年恩慈療法經驗，安全性無虞。

藥華藥說明，另與P1101同為長效干擾素的Virafin（Pegylated interferon alfa-2b）在印度已獲緊急核准用於治療新冠肺炎輕中症病患；再者，根據台灣衛署醫字第0990262180號函「藥品仿單核准適應症外的使用（Off Label Use）原則」，藥華藥已準備好與台灣各大醫療院所合作，期望P1101能即時協助治療台灣新冠肺炎患者。

由於印度新冠肺炎疫情失控，每天有數十萬名新確診、數千名死亡，近期印度Zydus Cadila公司生產的生物相似藥Pegylated interferon alfa-2b已被印度緊急核准用於治療新冠肺炎輕中症病患。

現在台灣新冠肺炎疫情嚴峻亟需援手，且阻止病情惡化的治療藥物選擇極其有限。根據台灣衛署醫字第0990262180號函「藥品仿單核准適應症外的使用（Off Label Use）原則」，醫師如經專業判斷，有必要處方核准適應症外使用藥品之前，謹慎評估其效益及風險，並充分告知病人，取得其同意始得使用。

P1101已於去年2020年5月獲台灣衛生福利部核准用於治療PV病患。藥華藥醫學長秦小強表示「P1101之安全性已獲長期臨床試驗證實，且根據目前Pegylated interferon alfa-2b在印度的臨床試驗資訊顯示，其對新冠肺炎病患可能有極大幫助。」

藥華藥醫學研究資深處長，亦是國泰醫院主治醫師黃奕文表示「根據多年使用P1101的經驗，P1101有良好的耐受度、安全性及有效性，期盼能造福更多的病患。」緣此，藥華藥已備足P1101，將全力與全台灣醫療院所合作，協助治療新冠肺炎確診病患，共同為台灣努力。如有需要請與專業醫師聯繫。

藥華藥指出，Virafin（Pegylated interferon alfa-2b）三期臨床數據令人振奮，在收納250位受試者的Pegylated interferon alfa-2b第三期臨床試驗期中報告顯示，早期施打單一劑量的Pegylated interferon alfa-2b對新冠肺炎病患有極大幫助，目前資訊顯示有九成患者在單次施打Pegylated interferon alfa-2b後核酸檢測呈陰性反應，同時也降低病患對氧氣的依賴度，令人十分振奮。

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