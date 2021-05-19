漢唐大股東再發「澄清稿」 籲公司派面對公司治理問題

董事提名參選爆炸的無塵室工程大廠漢唐（2404），今年股東會將於5月28日登場，權威研究機構ISS日前發布最新報告，表達反對大股東提出的減資30%議案；並支持公司派提名的七席董事和獨董，另餘兩席推薦李惠文、及獨立董事廖德英。

漢唐今年的股東常會將全面改選9席董事（6席董事及3席獨立董事）。漢唐公司派代表以董事長陳朝水為首，他與漢漢唐創辦人、已故前董事長王燕群是交大電信系同學。大股東陣營則是由王燕群遺孀、漢唐董事暨行政副總李惠文領軍。這次改選，公司派提名7席（5董、2獨董）、大股東提名6席（4董、2獨董），出現共計13名候選人的參選爆炸局面。和鑫光電董事長馬維欣，也名列大股東提出的董事候選人名單之列，引發外界揣測紛紛，並成為兩兆產業和工程產業界近來的熱門話題。

ISS是為法人提供上市公司股東會議案研究與諮詢的專業機構，是外資法人在進行股東會議案投票時的重要意見依據。ISS過去在眾多受矚目股東會提出的建議有一定影響力，包括：日月光合併矽品案、大同經營權之爭等，結果均如ISS所料。

漢唐自一個月前大股東與公司派各提名過半董事席次參選名單曝光後，讓雙方素來不合的問題浮上檯面。由於兩派持股比例懸殊，引發漢唐經營權恐變天的疑慮。加上雙方近來「隔空喊話」的無效溝通，令積極擴廠的大客戶台積電、力積電等嚴重關切，股東們也在為委託書該交付誰困擾。

針對漢唐董事長陳朝水接受媒體採訪的談話，李惠文18日再發出「澄清稿」長文。以下是李惠文「澄清稿」全文：

本人李惠文是創辦漢唐公司的股東之一，參與創辦漢唐公司迄今，本人念茲在茲的是確保漢唐公司治理符合法治，維護漢唐公司全體股東共同的權益。

關於漢唐公司現行公司派之經營行為，我基於公司董事身分多次要求公司派說明，皆未獲置理，公司派反藉由媒體戰欲轉移焦點。對此，本人慎重表明，不會隨公司派的媒體戰起舞，讓公司派有任何機會將漢唐公司治理等至關重要之事，藉由媒體戰而淪為口水之爭，甚而讓公司派有機會藉由媒體戰，持續散布不實資訊誤導社會大眾、廣大股東。

我迄今都僅是基於漢唐公司創辦股東身分，條列漢唐公司現行經營團隊可能涉及的違法行為，請經營團隊針對問題回答、具體說明，以釐清股東的疑惑，無奈漢唐公司現任董事長陳朝水，一再閃躲問題，反而一直以汙衊本人的方式，對我進行舖天漫地的攻擊。

本人在此鄭重澄清，我從沒有告訴陳朝水先生我只想爭取漢唐公司半數董事席次而不參與經營，這絕對是混淆視聽的說法，我一直以來向現有經營團隊表達，無論是誰取得過半的董事席次，大家都要一起為漢唐公司繼續努力。我們會持續支持現有技術團隊，不會做任何更動，我們僅希望強化漢唐公司治理以維護所有股東權益，這點請所有漢唐公司股東放心，也希望陳朝水董事長、陳柏辰總經理放下成見，如果真的是為了漢唐公司好，就一起好好面對現在公司治理問題，漢唐公司進行任何重大交易或投資案前，皆應依法律規定程序辦理，方能確保漢唐公司所有股東之權益。

最後，關於漢唐公司之關係人交易案，依公司109年9月23日、109年12月14日及110年4月27日共五則之重訊公告，既然是漢特、漢軒兩家子公司向母公司漢唐「訂購太陽能光電發電設備及相關設施」，文義上就是母公司漢唐公司出售、處分太陽能光電發電設備及設施予兩家子公司，於本人對該關係人交易程序是否合法提出質疑後，現有經營團隊亦於110年5月10日之重訊公告寫明「漢軒能源、漢特能源的太陽能電廠建置案，經主管機關核准後，本公司將把相關最終之總承包合約，依『取得與處分資產處理程序』及相關法令規定送董事會、審計委員會辦理。」，顯見現有經營團隊亦認該關係人交易應按照「取得與處分資產處理程序」規定，送漢唐公司董事會及審計委員會討論決議。

然而，何以陳朝水董事長今又透過媒體改口：「太陽能採購僅取得關係人建廠合約，不需經過董事會同意，取得關係人資產或處分不動產才需經董事會」。身為漢唐公司現任經營者暨董事長的陳朝水，對於同一個母子公司關係人交易案，竟然就是否須經董事會決議如此重要之事，前後說法矛盾，如果陳朝水對於一個交易案之合法程序都不甚清楚，如何期待在他帶領下之漢唐公司得以落實公司治理，這也是為什麼本人認為自己需要參與漢唐公司今年董事改選，以落實漢唐公司公司治理之原因。

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