明基成首家獲Google認證的台灣投影機品牌 搶攻宅商機

佳世達關係企業明基（4116）因應宅經濟需求，推出Android TV平台無線智慧家用投影機上市，在家享受百吋電影院，代工廠佳世達受惠。明基今(18)日表示，為第一家獲得Google認證的台灣投影機品牌，看準OTT線上影音熱潮 全力搶攻防疫宅商機。

根據NCC 國家通訊傳播委員會發布的《109 年匯流發展調查》，有41.5%民眾有看過OTT線上串流影音、35.4%民眾付費訂閱，較2019年的19.4%明顯成長。家用投影機品牌 明基BenQ 看準這波OTT線上串流影音熱潮，推出五款Google認證的AndroidTV平台的無線智慧家用投影機，不需要搭配任何電腦、播放機、數位機上盒等，投影機直接連接網路、透過多款OTT線上影音APP(例如YouTube等)，即可享受百吋4K高畫質影音、在家就是電影院。

明基指出，為國產第一家將AndroidTV導入於五款2021最新投影機，內建YouTube、PrimeVideo等多款影音APP，可透過GooglePlay 商店下載各式影音APP、工具APP等。還能透過Google語音功能，直接搜尋影片、YouTube頻道、詢問天氣狀況等等。

內建ChromeCast功能，可無線投影手機/平板等行動裝置內容、一鍵投影至大畫面，與家人一起追劇/看電影。這次推出的五款新機，根據消費者的使用情境，分為兩大類，喜愛看電影的，推薦兩台短焦電影系列；喜愛打電動的，推薦三台短焦低延遲電玩機。

明基表示，共計五款新機，強調精準還原電影色彩的4K HDR色準導演機W2700i ；專為運動比賽特調影像模式4K HDR高亮三坪機TK850i；全球第一款4K 低輸入延遲遊戲三坪機TK700STi；全球首款4LED HDR 高亮遊戲三坪機X1300i，以及高畫質劇院入門首選、HDR 高亮遊戲三坪機TH685i。以完整全系列機種，滿足消費者各式需求。

兩款可在2.5公尺投影100吋大畫面的4K投影機 - 4K HDR 色準導演機W2700i、4K HDR高亮三坪機TK850i。W2700i可精準呈現 95% DCI-P3 電影廣色域，由BenQ色準大師團隊精準校色、出廠前人工嚴格調校，以還原導演的電影色彩；TK850i擁有3000 ANSI 流明亮度的4K HDR高亮三坪機TK850i，即使在明亮客廳，也有亮麗清晰的畫面。

明基強調，TK700STi 是全球第一款在4K 60Hz 影像模式下，達到16.67ms低輸入延遲的4K HDR投影機、畫面更新率達到媲美電競等級的240Hz；為。同時搭配2公尺投影100吋、左右30度側投影的功能，輕鬆快速打造最舒適的私人遊戲空間。

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