全國學校停課不停學 線上學習資源一次看！

因本土疫情升溫，教育部今（18）日宣布全國各級學校明日起停課至5月28日，並強調「停課不停學」，鼓勵學生利用線上資源學習。台北市電腦公會教育應用科技創新發展中心整理出業界所提供的「教學與學習資源」，包括華碩（2357）、Google、優派、南一、翰林、微軟等廠商，都提供豐富的缐上學習資源，要協助老師、家長、學生度過防疫的關鍵時期。

台北市電腦公會表示，有鑑於師生對這些設備陌生，因此特別安排一場視訊說明會，由公會理事彭啟明博士及教育應用科技創新發展中心主任黃志翔主持，將安排提供的科技大廠代表來說明，充分支持政府推動資訊教育科技，未來可朝向雙語國家、程式語言學習方向前進。

視訊說明會預計將在5月20日下午二點，在「氣象達人彭啟明」臉書專頁（https://www.facebook.com/weatherrisk）進行。台北市電腦公會指出，目前相關廠商提供的資源包括：

臺北酷課雲

臺北酷課雲北市遠距教學 Q&A（https://sites.google.com/view/coocqa），為教師遠距常見問題提供解答，幫助教師防疫不停學。

臺北酷課雲居家學習資源（https://sites.google.com/view/cooc/帳號說明宣導資料/學生專區），提供國小、國中高中居家學習資源。

均一教育平台

防疫學習專區（https://www.junyiacademy.org/event/2021-learning-during-covid/?src=header），學習吧、PaGamO聯手提供各科課程、素養教材等整合各方即時學習資源。

Google

Google Workspace for Education進階版（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScS4lxENHvPnZ9H2Phh-Q9A3qoHyfe4h51DwL1mC4-VOveTQQ/viewform），啟用後可使用 Google Meet 分組討論室、問與答、出席點名，同時最高上線人數250人等功能。

Google for Education 學習永不止息（https://sites.google.com/gday.tw/resources/首頁?authuser=0），透過實際介面手把手帶領操作，Google Meet、Classroom 遠距教學快速上手！

Teach from Anywhere（https://teachfromanywhere.google/intl/zh-TW/#for-teachers），Google for Education與合作夥伴統整老師和家庭面臨遠距教學時所需的資訊。

ViewSonic優派

myViewBoard 數位教育平台（https://www.viewsonic.com/education/tw/），開放全台學校及師生免費註冊使用，myViewBoard數位教室網頁版無需下載軟體，使用瀏覽器即可連結教室，了解學生上線情形，遠距分組討論。

南一

南一書局防疫自學特別企劃（https://student.oneclass.com.tw），期間限定免費開放，提供全臺教師、學生、家長在家自學資源。

OneClass真人Live家教免費課程（https://tutorclass.bitrix24.site），500堂免費課程，提供全面停課的雙北地區以及其他縣市自主停課學校，申請時間自即日起至5月28日額滿為止。

Onelink 課室管理平台專業版（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7462p6NI5ISbV1nWFOVbSrfa55TW7vCW5YfGd0P0TaUv3SQ/viewform），防疫期間專業版免費開放使用，提供老師快速建班申請（內建教材與視訊教學服務）。

翰林

翰林電子書（https://hle.com.tw），教師各科教學備課電子書，運用多媒體、學習單、評量方式讓學生學習不打折。

遠端派課教學測驗分析平台（https://eventprotect.hle.com.tw），提供國小、國中、高中各年級各課次相應教學資源，TEAMS教學測驗管理系統，老師可申請試用，停課時開放全校使用。

微軟

Microsoft Teams遠距學習網站、遠距操作手冊（https://www.microsoft.com/taiwan/education/teams-learning-remotely.aspx?fbclid=IwAR0cG8Y67N0yZxJ3DokUCk1HQh6odnRNSTQ4VMpQcYP0P9nF4WtscV031Ok），微軟遠距學習網站幫助學校快速進行遠距學習計畫；遠距操作手冊提供各教師、家長、學生、行政操作手冊，使用遠距更加便利。

此外，華碩考量弱勢家庭欠缺居家學習電腦設備，捐贈百台再生筆記型電腦供學校申請，透過台北市電腦公會媒合雙北高中職以下學校，發送給有需求的學生。華碩期盼，透過科技設備幫助學生居家防疫，學習不中斷，善用遠距教學平台及民間數位學習資源，啟發多元視野。詳情請洽：台北市電腦公會教育科技中心宋小姐（eylla@mail.tca.org.tw）。

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