華碩捐百台筆電 助學子防疫不停學

伴隨疫情升高，全台灣迎來規模最大遠距學習需要，不僅華碩（2357）捐百台再生筆電，助弱勢生防疫居家學習，包括華碩、Google、優派、南一、翰林、微軟等廠商為協助莘莘學子，也同供豐富缐上學習資源。台北市電腦公會近年成立 『教育應用科技創新發展中心』，特別統整業界所供「教學與學習資源」，一同協助老師、家長、學生齊防疫，度過關鍵時期。

事經一年此次疫情在台灣再次爆發，為確保師生安全集體防疫，五天內北部多數大學決議全面遠距授課至期末，台北市政府更是宣布18日起高中以下停課至5月28日，教育部也宣布全台學校停課。在無法「到校上課」情況下，學習該如何進行？以確保數位工具遠距教學達到學習成效，是親師生須一同正視的課題。

有鑑於師生對於這些設備的陌生，台北市電腦公會特別安排一場視訊說明會，由台北市電腦公會理事彭啟明博士及教育應用科技創新發展中心黃志翔主任主持，將安排提供的科技大廠代表來說明，充分支持政府推動資訊教育科技，提供相當多免費資源，未來可朝向雙語國家、程式語言學習方向前進。

疫情升級，為落實防疫，各校啟動遠距教學。考量弱勢家庭欠缺居家學習電腦設備，華碩捐贈百台再生筆記型電腦供學校申請，透過台北市電腦公會媒合雙北高中職以下學校，發送給有需求的學生。華碩期盼透過科技設備，幫助學生居家防疫，學習不中斷，善用遠距教學平台及民間數位學習資源，啟發多元視野

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