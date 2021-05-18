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台灣大挺居家防疫 行動加光纖上網吃到飽最低月付799起

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

疫情延燒，全台各級學校明起全面停課，再加上企業紛紛採行居家辦公，民眾在家中使用寬頻網路的需求大幅提升。台灣大哥大（3045）力挺全民居家防疫，「輕量型」月付799元起的4G加寬頻上網(60Mbps)，高用量則推5G加1Gbps寬頻上網月付1,599元兩大重點方案。為強化防疫更加碼提供智慧家電或momo幣，以及myVideo影音和GeForce NOW雲端遊戲服務等好禮，以科技力協助民眾居家防疫。

5月以來，台灣大哥大用戶透過網路門市、客服專線等虛擬通路申辦「好速」專案，包括「好速成双」與「好速加掛」等，較上個月同期增加2成，顯示在疫情期間，民眾不出門，家用寬頻的需求大幅增加。

為了與全民齊心抗疫，台灣大針對輕量上網需求的用戶，推出799元的「好速成双」專案，每天不到30元，即可享有4G上網與60Mbps家用光纖上網吃到飽，滿足民眾居家辦公或學生遠距上課的需求。針對上網用量較大且有高速網路需求的用戶，推薦申辦1,599元的「好速成双」專案(綁約36個月)，除了享5G行動上網與高速1Gbps寬頻上網服務，並贈送WiFi6旗艦機。

台灣大哥大 4G

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