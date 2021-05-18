產能滿載 台勝科：12吋矽晶圓現貨價開始上漲

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於今（18）日舉行法說會，該公司表示，其12吋矽晶圓現貨價格已開始上漲，至於8吋矽晶圓，以長約客戶居多，到年底為止，估計產能將都處於滿載狀態。

台勝科首季合併營收為29.53億元，季增0.02％，年增0.7％，該公司首季獲利3.26億元，年減17.4％，每股純益0.84元。該公司累計前四月合併營收為39.1億元，年減1％。

台勝科提到，首季晶圓代工客戶對12吋及8吋矽晶圓需求強勁，呈現供給無法滿足需求的情況，同時，記憶體客戶對於12吋矽晶圓的需求則維持穩定。在價格方面，長約及現貨價格也都維持穩定。

不過進入第2季，台勝科指出，晶圓代工及記憶體客戶對12吋矽晶圓的需求增加，且趨於吃緊。12吋長約價格持穩，但現貨價格開始上漲。

在8吋矽晶圓方面，因應訂單需求，估計直到年底前，台勝科相關產能均會呈現滿載。至於價格方面，市場傳出該公司已針對8吋矽晶圓長約客戶的報價，擬於第3季年度議約時調漲5％以上，對非長約客戶報價更是單季就可能調漲5％。

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