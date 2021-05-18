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居家辦公上課 PChome 24h電腦、網路攝影機銷售暴增

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

疫情升溫，許多企業採取居家辦公，不少大專院校、中小學也實施遠距教學，帶動網路家庭（8044）PChome 24h購物主機、筆電視訊設備近一周（以5月11日到17日對比4日-10日）銷量數倍成長，其中又以14-15吋的筆記型電腦以及隨插即用的網路視訊攝影機為主要採購商品。

觀察站上銷售趨勢，14、15吋窄邊輕薄筆電為採購大宗，主因可有效率處理工作，滿足線上學習需求，最受消費者青睞，且以20,000元至25,000元機種最受歡迎，主要熱銷品牌為ASUS、HP、ACER。

部分消費者家中已有桌上型電腦，若需線上學習或會議，只需額外購買視訊設備，近一周視訊設備銷量更飆升8倍，以大廣角、可調式鏡頭、隨插即用的靈活設計成採購主流，熱銷商品如「圓剛 PW313 高畫質直播網路攝影機」雙麥克風收音及360度旋轉支架設計，搭配Full HD 1080p高畫質錄影，且支援USB2.0隨插即用，廣受喜愛；「華碩（2357） ASUS Webcam C3」搭配可調整角度的固定夾，適用於各式筆電螢幕或桌機顯示器，加上廣視角設計，適合遠距辦公、多人會議使用，造成搶購趨勢。

PChome 24h購物亦觀察發現，近日來全台連日高溫炎熱，為了節省居家用電量，也促使消費者添購電風扇的需求大幅竄升，近一周電風扇銷量成長近90%，其中DC扇具備省電、靜音兩大特色，是多數消費者的入手必備款，並以14-16吋立扇最受市場青睞，熱銷價格帶落於1,000-1,500元，品牌如禾聯（5283）、艾美特、奇美等品牌皆相當熱銷，。

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