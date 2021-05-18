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鴻海與Stellantis成立Mobile Drive 主攻智能座艙

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

鴻海科技集團（2317）今（18）日宣布攜手旗下子公司富智康集團和全球第四大車廠Stellantis（紐約證交所/義大利證券交易所/泛歐交易所代碼：STLA）簽署合作諒解備忘錄，雙方各持股50%投入合資公司Mobile Drive，憑藉著雙方在產業技術的優勢互補，加速提供先進智能座艙和車聯網服務的解決方案，在人機介面上，為客戶帶來全新用戶體驗。

Mobile Drive將結合Stellantis在車輛設計開發與工程經驗，與鴻海在消費性電子領域的軟硬體整合能力及深度的全球供應鏈垂直整合，雙方強強聯手，在先進智能座艙中共同打造全新車用資訊娛樂系統，實現汽車內外使用者體驗的無縫接軌。

「時至今日，如何透過車載功能進而提升消費者的使用體驗，與車輛造型設計、創新技術同等重要」，Stellantis執行長Carlos Tavares表示，「軟體開發是未來汽車產業的關鍵。Stellantis將和Mobile Drive攜手加速開發車聯網功能與服務，這將是汽車業的一次重大變革，其影響力不亞於汽車電動化帶來的改變」。

「未來汽車產業越來越強調軟體驅動和軟體定義，消費者對軟體創新的要求與期待日益高漲，Mobile Drive的設計與軟硬體工程團隊，將滿足甚至超越汽車內外無縫接軌的使用者體驗需求」，鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，「鴻海不斷致力提升全球消費者的生活品質，在這個原則下，我們將不斷拓展在智慧科技開發應用領域 」。

Stellantis 和鴻海將共同擁有 Mobile Drive 所有開發成果。 未來新合資公司總部將設在荷蘭，提供Stellantis 和其他汽車製造商具競爭力的軟體解決方案及相關硬體服務。

富智康集團執行長池育陽表示，「Mobile Drive將結合鴻海在移動通訊生態系統的用戶體驗和軟體開發的廣泛經驗，提供顛覆性的智能座艙解決方案，讓以智能手機為中心的生活可與汽車無縫結合」。

「與鴻海的合作將讓我們打破車聯網的技術界限，提供使用者結合虛擬與現實的沈浸式體驗」。Stellantis首席軟體負責人Yves Bonnefont表示，「Mobile Drive將依據消費者需求變化的速度，來彈性調整數位化車用體驗的靈活性」。

Mobile Drive將專注於車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案和雲端服務平台開發；軟體服務涵蓋智能座艙、人工智能車載應用、5G通信及電子商務等，為客戶提供智慧出行解決方案。

鴻海與Stellantis此前已合作開發Airflow Vision概念車，並於全球消費電子展（CES®）上展出，該車款揭櫫兩大公司在下一代旗艦車款與使用者體驗的想法。

全球第四大汽車集團Stellantis與鴻海以及其子公司FIH 今（18）日舉辦電話會議，並宣布新的戰略合作夥伴關係，今日與會者包含Stellantis首席執行官Carlos Tavares、鴻海董事長劉揚偉、Stellantis首席軟件官Yves Bonnefont和FIH CEO 池育陽。

鴻海 軟體 車聯網

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