鴻海：集團部分越南子公司停工 其他廠區維持營運狀態

彭博資訊報導，越南北江省（Bac Giang）省政府已要求鴻海（2317）與立訊暫時關閉在當地的工廠，原因是當地新冠病毒疫情急速升溫，對此，鴻海今（18）日最新聲明表示，集團部分子公司在越南北江地區配合當地政府整體防疫政策，自今日起有廠區暫停營運，但其其他廠區皆維持營運狀態。

彭博資訊報導，北江省人民會議主席Le Anh Duong透過電話表示：「他們（鴻海與立訊）正落實我們的要求，暫時關閉整個工廠，而且我們將派衛生官員前往協助他們整頓，以便能夠迅速恢復運作，同時抑制病毒擴散。」

對此，鴻海今日聲明表示，集團部分子公司在越南北江地區配合當地政府整體防疫政策，自今日起有廠區暫停營運，同時園區內已加強防疫措施，以員工安全為最高原則。此外，其他廠區皆維持營運狀態，未來也會配合政府防疫措施隨時調整。

據了解，由於鴻海越南北江省廠區，非以蘋果業務為主，這次有部分工廠停工，主要受影響的是其他子公司負責的非蘋業務客戶。

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