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全台停課爸媽瘋搶筆電 華碩銷售暴增8倍、宏碁出到手軟

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

因應本土疫情升溫，教育部長潘文忠今（18）日宣布，全國各級學校及公私立幼兒園於19日至28日停止到校上課，大專和高中以下學校改採線上教學，此消息一出讓有小孩的爸媽網路上一片哀嚎，有的動作快的已經迅速買好筆電、平板電腦來「備戰」，雙A筆電瞬間成搶手貨，華碩（2357）表示在網購通路銷售成長8倍，宏碁（2353）也表示消費市場需求倍增，量能持續大幅增長！

華碩表示，因應疫情升溫，各級學校及公司行號紛紛宣布停課或居家上班，筆電需求量大增，華碩筆電在網購通路銷售成長8倍。

宏碁也表示，這次疫情開始，消費市場就已經需求倍增，且在雙北周一宣布今（18）日停課後，量能持續大幅增長，目前還在統計中。

宏碁也表示，除消費性產品外，商用市場需求也大量浮現，我們也同步協助企業客戶緊急防疫設備支援。宏碁快速因應，持續跟通路和客戶保持聯繫。

據悉，一些動作快的消費者在週日就在線上買好筆電等3C產品，通路端在週日15號就「已感覺訂單明顯飆升」，不少消費者雖然家裡有電腦，但是電腦老舊有點問題，「不想修啦趕快買一台新的」。多數民眾配合防疫宅在家，雙A宏碁、華碩產品成為協助民眾宅在家的利器。

宏碁 筆電 華碩

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