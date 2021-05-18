圓剛提供免費遠端學習、在家工作 解決方案諮詢服務
近日來本土疫情升級的嚴峻情況下，商務活動、學校課程或生活娛樂都大受衝擊，居家工作或居家學習等個人視訊的需求，更是所有人必須面對的課題。
台灣影音直播領導品牌圓剛科技（2417），自去年來推出一系列為個人遠端協作量身打造的視訊鏡頭，與高品質的音訊設備，協助歐美等各國企業、學校與政府機關面對居家工作、遠距學習的挑戰，日前也開放國內民眾產品諮詢及顧問服務，盡己所能為台灣貢獻，一起度過難關。
圓剛表示，企業、學校與政府機關若有遠距方案的相關問題，歡迎主動透過連結申請免費諮詢服務，圓剛將與國內各單位共體時艱，一同居家防疫，守護台灣，並為第一線防疫人員加油。
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