快訊

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

圓剛提供免費遠端學習、在家工作 解決方案諮詢服務

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導

近日來本土疫情升級的嚴峻情況下，商務活動、學校課程或生活娛樂都大受衝擊，居家工作或居家學習等個人視訊的需求，更是所有人必須面對的課題。

台灣影音直播領導品牌圓剛科技（2417），自去年來推出一系列為個人遠端協作量身打造的視訊鏡頭，與高品質的音訊設備，協助歐美等各國企業、學校與政府機關面對居家工作、遠距學習的挑戰，日前也開放國內民眾產品諮詢及顧問服務，盡己所能為台灣貢獻，一起度過難關。

圓剛表示，企業、學校與政府機關若有遠距方案的相關問題，歡迎主動透過連結申請免費諮詢服務，圓剛將與國內各單位共體時艱，一同居家防疫，守護台灣，並為第一線防疫人員加油。

視訊 疫情 在家工作

延伸閱讀

如何建立新冠肺炎防疫實聯制Google表單？手機掃QR Code就能填寫個資

疫情升溫防疫保單大熱 又一張神單傳出將停售

社區驚見防疫美戰士！4女示範「遠距聊天」 網讚超優質

疫情嚴峻！防疫保單恐陸續喊停 產險：幾乎都在討論

相關新聞

台積分組營運 十銓發防疫金

台灣新冠肺炎疫情大爆發，單日確診數屢創新高，甚至可能進入四級警戒，部分公司已陸續傳出零星確診個案，雖然目前仍未宣布停班，...

富智康轉型 衝刺車電

鴻海集團旗下富智康（FIH）在2019年成立車聯網單位，積極轉型拓展新業務，隨著富智康宣示加入與全球汽車業巨擘Stell...

科技廠防疫 改線上徵才

因應疫情再起，為降低與人接觸造成的傳染疑慮，各大科技廠商改採線上徵才方式，包括面板雙虎群創、友達，以及國際半導體設備廠應...

鴻海結盟全球第四大車廠 法人看好營運大進補

鴻海集團加速電動車事業。鴻海及旗下富智康（FIH）昨（17）日指出，今天將與全球第四大汽車集團Stellantis舉行電...

民眾在家時間拉長 推升線上遊戲業商機大開

本土疫情嚴峻，全國休閒娛樂場所暫停營業，雙北高中以下學校及補習班今（18）日起停課，加上民眾在家時間拉長，推升線上遊戲與...

科技廠應變 防疫措施滾動式更新

台灣新冠肺炎疫情大爆發，雙北更已進入三級警戒，國內各指標科技廠拉高防疫等級，台積電啟動分組營運模式，執行分組分流及居家辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。