彭博報導鴻海越南廠因防疫暫關閉 鴻海澄清：無關閉

彭博資訊報導，越南北江省（Bac Giang）省政府已要求鴻海（2317）與立訊暫時關閉在當地的工廠，原因是當地新冠病毒疫情急速升溫。對此，鴻海今（18）日澄清，當地工廠並無關閉。

彭博資訊報導，北江省人民會議主席Le Anh Duong透過電話表示：「他們（鴻海與立訊）正落實我們的要求，暫時關閉整個工廠，而且我們將派衛生官員前往協助他們整頓，以便能夠迅速恢復運作，同時抑制病毒擴散。」

對此，鴻海今日澄清，越南當地工廠並無關閉。

今年1月下旬，越南政府批准鴻海在當地新設公司Fukang Technology投資2.7億美元設廠，新廠主要座落於越南北江省，每年將製造800萬台裝置。

越南政府當時表示，鴻海集團至今已在當地投資15億美元，計劃今年將再增加7億美元投資，並招聘1萬多名當地工人。

鴻海越南北江新廠規劃在原有北江廠區周遭擴廠，主要生產筆電及平板產品。鴻海集團目前在越南事業體橫跨電視製造、智慧家庭產品、網通及子公司富智康的非蘋手機組裝業務。

據悉，鴻海越南北江新廠是因應大客戶蘋果要求，在美中貿易戰以來加劇的政治風險下，希望鴻海將Mac及iPad業務轉移部分產能至越南生產，預計將於今年內投產。

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