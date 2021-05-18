聯電攜手鼎眾 捐贈八台紫外線消毒機器人予臺大醫院

近期國內新冠肺炎疫情升溫，雙北提升至第三級警戒，聯電（2303）今（18）日宣布與供應商夥伴鼎眾攜手捐贈八台紫外線消毒機器人予臺大醫院，願與醫護團隊來同心抗疫；臺大醫院院長吳明賢代表全院同仁、病患與家屬表達誠摯的感謝，致贈感謝狀予聯華電子董事長洪嘉聰及鼎眾董事長江春松，希望結合企業、廠商、醫院三方的力量，為第一線的醫護同仁及民眾建立最堅強的防疫陣線。

聯電董事長洪嘉聰表示，防疫必須要團結一心，繼2020年疫情爆發以來，公司已陸續捐贈紫外線消毒機器人予台安醫院、部立桃園醫院、台北及大林慈濟醫院等四間醫療院所，用高科技產業的力量，以期快速支援前線醫護，協助控管疫情。

洪嘉聰強調，在目前國內疫情持續升溫之際，聯電決定再捐贈出五台消毒機器人予臺大醫院，並發揮CSR企業公民的Impact & Influence精神，號召我們的供應商夥伴鼎眾也同步捐贈三台，以實際行動支持醫護人員，藉由一加一大於二的精神，將影響力擴大至社會各個角落。

臺大醫院院長吳明賢則說，疫情出現後，臺大醫院非常謹慎面對新興傳染病的威脅，針對院內環境之清潔消毒極為重視，院內感染科專家們亦發現，相關病人接觸後的環境，以傳統人力需非常仔細且用力擦拭，才能清消完全，因此亟需有輔助消毒工具配合，在疫情期間，醫療機構很需要各界的幫助，謝謝聯電及鼎眾公司願意贊助，與臺大醫院合作，共同為台灣防疫盡一份心力。

鼎眾董事長江春松指出，疫情爆發至今已一年多，世界各地都未見趨緩，這段期間，聯電與鼎眾合作數次，捐贈多台Hyper Light超紫光滅菌機器人提供給多家醫院使用，包括COVID-19專責病房、急診室、加護病房及手術室等感染風險較高之場域。

鼎眾的Hyper Light超紫光滅菌機器人是經長庚大學新興病毒感染研究中心實證，1分鐘即可快速消滅99.99％冠狀病毒，強化院內高風險區域的環境消毒成效。近日疫情升溫，雙北市提升為三級防疫，各醫院嚴陣以待。

台大醫院臨床研究報告顯示，除了病毒的感染威脅，醫院院內也面對多重抗藥性微生物的威脅仍然存在，甚至日趨嚴重；Hyper Light超紫光滅菌機器人可於10分鐘內消滅抗藥性細菌（如MRSA, VRE, CRAB等）達99.99%以上，對環境高接觸表面的消毒效果近100%。

此次共同捐贈的八部超紫光滅菌機器人，將應用在臺大醫院感染風險較高之醫療區域，包含COVID-19疫病專責病房、手術室以及加護病房，讓消毒及滅菌更完備，不僅保障病人及民眾就醫安全，更提供第一線的醫護同仁以及清潔人員有更安全的職場環境。

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