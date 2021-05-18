遠距解決方案成長逾25% 遠傳推出異地辦公防疫包

國內疫情升溫，企業遠距工作需求大增。遠傳電信（4904）去年針對企業不同規模與工作模式推出「遠傳異地辦公防疫包」，以遠端安全連線和線上協作平台，協助客戶快速、多點導入遠距工作解決方案，相關雲端數位生產力工具自去年疫情至今業績成長超過25%，顯示企業已將防疫視為長期抗戰，相繼以滾動式、階段性的調整擴大遠距工作的規模，全面數位化工作模式勢在必行。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，從去年疫情剛爆發的遠距辦公快速部署、短期布局，近期也觀察到企業因應疫情不確定性紛紛漸進式的調整擴大遠距辦公的規模。遠傳身為企業最佳數位升級夥伴，持續以資通訊整合與數位轉型經驗，協助企業打造長期更有彈性、效率的工作環境，能同時以優惠價格兼顧員工健康並完成數位轉型，目的不但是要讓工作不因疫情而中斷，同時能讓企業因應數位化工作模式轉變下，提供全公司的員工更彈性與方便的工作模式。

遠傳表示，國內新冠肺炎疫情拉警報，企業施行異地、分層辦公，部分人員居家辦公，以多元模式分散群聚風險。企業內網連線為首要解決的問題，遠傳能協助導入企業連線，快速擴充企業連線數，部署大規模內網連線，讓員工在家上班的作業環境與辦公室相同，同時並透過遠端桌面，徹底保護重要資料的連線。

據遠傳觀察，企業客戶需求從去年初單純視訊會議溝通，逐漸延伸至遠端協作包含雲端檔案共享協作、線上直播活動應用詢問度均顯著提高。遠傳不僅提供Teams視訊協作平台服務，整合線上溝通管道，滿足頻繁的例行會議、高階經營會議、多元專案討論的遠距溝通協作、高畫質視訊會議，也包含大型線上教育訓練等商務應用程式功能，企業無須擔心會因為防疫在家工作或異地辦公而中斷營運。

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