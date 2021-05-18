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記憶體第2季仍看好 外資買超南亞科、群聯等股

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台股歷經一波重挫，不少個股短線跌幅都達2至3成以上，其中電子族群中，記憶體股今年以來，市況正向不僅需求旺盛，且價格也經過數次調漲，不過，在大盤修正下，股價距波段高點也都有2成以上修正幅度，昨（17）日外資出現今日以來單日最大買超，包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、威剛（3260）及群聯（8299）都是外資買超標的，今日股價全面走強。

台股短線急速大幅下修之後，今日在外資買超引動買盤，不僅買方力道在今年重新回歸，市場分析師表示，部分電子股在大盤下修前早已領跌，近期可望逐漸反應台股電子股的基本面。

外資昨日買超台股334億元，是今年以來單日最大買超，而記憶體股在股價提前修正之後，昨日也是外資買超的重要標的，其中，包括買超南亞科6850張、買超華邦電13,383張、買超群聯1,032張、買超威剛773張，其餘記憶體相關個股也都可以見到外資買超動作。

而在外資買盤領先進駐下，今日收盤包括記憶體股華邦電、旺宏（2337），控制IC股群聯，記憶體模組廠威剛、品安（8088）及廣穎（4973）都以漲停板收市，在電子族群中，記憶體相關個股今日表現相對強勁。

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