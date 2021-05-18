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美國亞馬遜排名 宏碁包下筆電銷售排行前三名
疫情帶來全新生活型態，線上銷售成為當前消費者的主要顧物渠道。PC品牌大廠宏碁（2353）在美國亞馬遜銷售表現亮眼，其中筆記型電腦不僅奪下銷售冠軍之位，同時也包下第二、第三名席次，分別為電競筆電、消費筆電及教育型筆電，顯示出宏碁在美國線上銷售各領域排行中皆獨占鰲頭。
宏碁積極研發創新及優質的產品，旗下多元化產品線提供消費者不同選擇，此次線上平台的銷售顯現消費者對品牌的支持。電競筆電方面，獨家的散熱技術帶給玩家熱血的電競體驗；全系列Chromebook產品亦是業界Chrome OS產品線最齊全的品牌之一，滿足教育界或商務人士不同的使用需求，推動宏碁品牌在美國的銷售力道。
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