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中國移動攜手聯發科、Intel、HP 合攻新一代5G互聯PC

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

中國移動宣布攜手聯發科（2454）、英特爾、惠普等，將開展第五代行動通訊（5G）移動PC領域的合作，共同打造新一代全互聯PC。

聯發科總經理陳冠州表示：「我們相信，基於聯發科領先的5G Modem與Intel領先的PC晶片組所打造的5G PC產品解決方案，是5G跨場景應用的重要組成部分。」

陳冠州認為，5G將開啟次世代PC新體驗，我們與英特爾、中國移動、惠普的四方合作，展現了聯發科為全球市場提供領先5G技術的專業能力；通過產業協同合作，消費者將在PC上更快速的瀏覽網路、串流媒體和遊戲，實現更多超乎想像的創新。

中國移動指出，自去年以來，網路經濟為各地經濟恢復性增長提供了有力支撐，尤其是在新冠肺炎疫情期間，線上教育、遠端辦公、遠端娛樂等新興場景蓬勃興起，一大批新業態、新模式、新服務加速發展，展現出數位經濟的強勁韌性和巨大發展潛力。

中國移動表示，目前國內5G產業發展迅速，據近期工信部會議上披露的相關資料，中國5G手機終端使用者連接數達2.8億，占全球比例超過80%。隨著5G終端產業逐步成熟，中國移動將進一步與合作夥伴拓展除手機外，更多形態的5G產品合作，助力5G賦能更多的領域，加快發展網路經濟。

中國移動、英特爾、惠普和聯發科四方合作夥伴相信，5G全互聯PC將對線上教育和遠端辦公等新應用場景發揮前所未有的重要作用，同時對社會和各行業的發展也具有重要意義。

中國移動作為全球最大且領先的5G運營商，將與英特爾、惠普、聯發科攜手，就新一代5G全互聯PC開展市場合作，為終端使用者提供5G資料包和優質的移動通信服務。

5G 中國移動 聯發科

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