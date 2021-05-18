不受疫情影響招募 聯發科連線徵才
手機晶片大廠聯發科（2454）日前公布今年該集團將徵才合計約2,000人，面對國內疫情升溫，該公司積極因應，利用連線方式進行，使招募計畫不受影響。
聯發科指出，維護員工與求職者的健康安全，是該公司首要之務。自去年新冠肺炎疫情發展以來，聯發科徵才活動無縫接軌，全球海外據點已實施線上招募、遠距面試與新進人員報到。
同時，聯發科強調，今年該集團全球釋出近2,000個職缺，搶先預約新世代人才。求職者僅需透過個人通訊設備及軟體進行，可減少實體接觸的風險，也讓晉用過程省時、有效率，該公司的招募計畫不受到影響。
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