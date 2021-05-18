Maxim Integrated 發佈Trinamic伺服控制器/驅動器模組

Maxim Integrated旗下TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG今（18）日發布業界最小尺寸、最低功耗、整合了運動控制功能的單軸伺服控制器／驅動器模組。

Maxim Integrated指出，新型「TMCM-1321」伺服控制器／驅動器模組用於支援機器人和自動化設備中的兩相雙極步進馬達工作，優化速度控制和各軸的同步，在提升產量的同時將功耗降低75%。

Maxim Integrated表示，模組具有板載磁編碼器和用於光編碼器的數位輸入，以簡化伺服控制，實現先進回饋和診斷功能；與類似的步進馬達方案相比尺寸減小3倍。

「TMCM-1321」模組採用線性斜坡函數控制，即Trinamic SixPoint斜坡函數，以及高級S型斜坡函數控制，以加快有效傳輸時間。Trinamic的閉環控制技術採用直接回饋，自動將功耗降低75%。

Maxim Integrated指出，配合RS-485介面及Trinamic的整合式開發環境，TMCM-1321模組可簡化設計並將步進馬達尺寸縮小3倍以上。

Maxim Integrated表示，與類似的步進馬達方案相比，Trinamic閉環控制技術具有業內最佳的節能優勢；同時，通過實施與應用要求相匹配的斜坡函數曲線改善有效傳輸時間。

「TMCM-1321」模組與磁編碼器和數位ABN輸入配合，提供最小尺寸的單軸伺服控制器/驅動器方案，占用面積只有784 mm2。

商品推薦