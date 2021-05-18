雙鴻：5G帶動下 將提升高效能散熱的普及率

雙鴻（3324）董事長林育申於今年致股東營業報告書中指出，5G作為人工智慧、邊緣計算、大數據、區塊鏈等尖端技術落地的最後一塊拼圖，隨著5G技術商轉與應用日趨成熟，高速傳輸所產生的巨大資料量分析，對高效能電腦以及伺服器運算需求將逐年提升，雙鴻將成為這些領域之技術升級的一個助力，以促使整個產業鏈的優化和完善。期能提升公司在高效能散熱的解決方案如高效能熱管、均溫版以及水冷技術等的滲透普及率。

林育申指出，2020年因受新冠疫情影響，迫使人們的生活方式改變，加速了數位化轉型運用，未來將超過50%商務旅行及30%辦公室時間將會消失，而從調查來看， 即使在疫情結束後，全職工作者中仍有20%將維持遠距工作模式，與大流行前的5%相比明顯成長。因此「零接觸」商機之需求將逐漸升高包含遠距辦公、 教學、線上娛樂以及線上購物商機等，而對筆記本電腦、PC、網路連接、雲端伺服服務等需求將持續存在。

雙鴻在生產策略方面，因應市場需求擴大，確實掌握交期，並提升及改善生產製造能力與品質目標，以提高自有零組件之生產力及降低生產成本。另在採購策略方面，掌握景氣及市場需求的變化，彈性調節庫存水準，預防呆滯料及原料價格波動風險。

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