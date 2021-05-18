InnoVEX線上展主流：AI、健康照護、XR、資安、物聯網

亞洲指標新創展會InnoVEX主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，因應疫情邊境管制，今(2021)年InnoVEX採用InnoVEX Online線上展模式進行展示、媒合與線上交流，不少國內外新創團隊均已陸續完成報名。分析團隊資料顯示，以人工智慧(AI)、健康照護(Healthcare)、AR/VR/XR(虛擬及擴增實境)、資安(Cyber Security)跟物聯網(IoT)等五大創新應用為主流。此外，今年InnoVEX創新創業競賽因採取網路版型態舉辦，報名期間到6月3日，截自目前為止，已有來自以色列、美國、巴西與菲律賓等海外國家的新創團隊報名，由此可見，InnoVEX創新創業競賽對國際團隊具有吸引力，代表性不言可喻。

TCA表示，分析InnoVEX Online報名團隊資料顯示，今(2021)年以人工智慧(AI)、健康照護(Healthcare)、AR/VR/XR(虛擬及擴增實境)、資安(Cyber Security)、物聯網(IoT)等五大創新應用為主流，由此可見，開發數位社會趨勢下的創新技術與商業服務，是近年來新創團隊創業的主要趨勢，尤其是AI技術應用，由於具備可擴大規模特性，而成熟企業受限於人力與資源有限，無法大幅投入人力開發AI相關解決方案，因此不少新創團隊便以AI技術在垂直領域應用為主題，開發各式應用，並與成熟企業合作，拓展新服務商機。

市調機構IDC(國際數據資訊)研究報告也指出，預估2021年全球AI相關軟體、硬體與服務等市場規模，將成長至32.75億美元，比2020年增加16.4%，並預測2024年將可突破50億美元關卡，達到55.43億美元，5年的年複合成長率(CAGR)高達17.5%。

TCA表示，今年InnoVEX創新創業競賽採取網路版型態舉辦，報名期間到6月3日。本次競賽邀請到多家國際知名創投與加速器擔任評審，包括Plug and Play、Mountain Pacific Venture、Techstars、Trans-Pacific Technology Fund (TPTF)等，可說是代表性十足。截自目前為止，已有來自以色列、美國、巴西與菲律賓等海外國家的新創團隊報名，涵蓋5G、IoT、健康照護、金融科技等領域，並且有多家新創都是以解決該國數位社會服務需求為主要出發點，想要透過InnoVEX創新創業競賽吸引創投與企業投資者目光，為未來商務拓展預留發展契機，進而擴大團隊與經營市場範圍。

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