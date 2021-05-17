台股慘跌 官股券商還加入踹護國神山一腳
國內疫情升溫引發台股重挫，市場指望國安基金、官股券商進場護盤，惟國安基金17日表示暫不進場，八大官股券商更是賣超台股達53.47億元，大舉賣超護國神山台積電（2330），關鍵時刻台股大跌不護盤還踹一腳，反倒是「外人」外資大買超333億元，讓投資人大呼捶心肝。
過往每逢台股下跌，便可見官股券商居間穿梭點火重點人氣股，但17日的操作邏輯完全與過去相左。據統計，官股券商昨天買超第一名就是台積電，跟著散戶一起套現10.73億元，賣超第二名是另一座護國神山聯發科，金額達5.79億元，賣超金額逾億元者，除元大滬深300正2外，還有長榮、南電、台塑、友達、陽明等，從電子股到傳產股，遍及近期內資法人、散戶熱門股，數據一出來簡直跌破一竿子專家眼鏡。
至於官股券商買超股有鴻海、尖端疫苗、元大台灣50、撼訊、統一、台郡等。當中，尖端疫苗因具有自製新冠肺炎疫苗題材，股價開高走高衝上漲停板。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言