台股慘跌 官股券商還加入踹護國神山一腳

國內疫情升溫引發台股重挫，市場指望國安基金、官股券商進場護盤，惟國安基金17日表示暫不進場，八大官股券商更是賣超台股達53.47億元，大舉賣超護國神山台積電（2330），關鍵時刻台股大跌不護盤還踹一腳，反倒是「外人」外資大買超333億元，讓投資人大呼捶心肝。

過往每逢台股下跌，便可見官股券商居間穿梭點火重點人氣股，但17日的操作邏輯完全與過去相左。據統計，官股券商昨天買超第一名就是台積電，跟著散戶一起套現10.73億元，賣超第二名是另一座護國神山聯發科，金額達5.79億元，賣超金額逾億元者，除元大滬深300正2外，還有長榮、南電、台塑、友達、陽明等，從電子股到傳產股，遍及近期內資法人、散戶熱門股，數據一出來簡直跌破一竿子專家眼鏡。

至於官股券商買超股有鴻海、尖端疫苗、元大台灣50、撼訊、統一、台郡等。當中，尖端疫苗因具有自製新冠肺炎疫苗題材，股價開高走高衝上漲停板。

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